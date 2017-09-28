Петропавловск-Камчатский, 28 сентября, 2017, 03:28 — ИА Регнум. Глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко подписал постановление, разрешающее проведение в городе публичного мероприятия в форме митинга с целью заявить гражданскую позицию «в связи с угрозами воинствующих клерикалов к физической расправе над создателями, прокатчиками и зрителями фильма Алексея Учителя «Матильда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Матильда». Реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Царская чета

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Митинг состоится в пятницу, 29 сентября. Заявленное число участников — 500 человек.

«Наш митинг — за право свободы выбора! Поддержите своим участием, если вы против религиозного экстремизма и церковного сращивания с государством», — заявили организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально митинг планировали провести на главной площади Петропавловска-Камчатского, но власти предложили организаторам на выбор несколько других мест. В итоге акция пройдет в одном из самых оживленных микрорайонов города и будет длиться 1,5 часа.

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На Камчатке из трех существующих киноцентров от показа «Матильды» отказался только один, владельцы которого пошли на встречу местной епархии, которая просила отказаться от ленты.

Кроме того, скандал произошел из-за письма минкультуры края в адрес руководителей киноцентров. Чиновники сообщили им, что есть люди, выступающие против «Матильды», и рекомендовали прокатчикам учесть общественный резонанс. Позже министерство выступило со специальным заявлением и просило не расценивать свое письмо как давление на киноцентры.

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Напомним, против проката фильма выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская, а также ряд религиозных организаций. Они считают, что «Матильда» оскорбляет память Николая II.