Кабул, 27 сентября, 2017, 22:51 — ИА Регнум. Авиаудар США по боевикам в Афганистане 27 сентября привёл к жертвам среди мирного населения. Трагический инцидент произошёл во время визита в страну главы Пентагона Джеймса Мэттиса и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

U.S. Department of Defense Пуск ракет

Как следует из пресс-релиза миссии НАТО «Решительная поддержка», удар по боевикам был нанесён в ответ на обстрел ими аэропорта Кабула.

Причиной жертв среди мирных жителей, как сообщается, стала проблема в работе одной из ракет.

«Решительная поддержка» глубоко сожалеет, что мирным жителям был нанесён вред», — говорится в заявлении миссии.

Число погибших в результате удара в распространённом пресс-релизе не приводится.

Напомним, ранее стало известно, что боевики 27 сентября провели ракетный обстрел аэропорта Кабула. Джеймс Мэттис и Йенс Столтенберг к тому моменту успели покинуть аэропорт.

Ответственность за атаку взяли на себя сразу две террористические группировки: «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).