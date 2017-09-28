Москва, 28 сентября, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Игоря Кошина. Соответствующий указ главы государства опубликован 28 сентября на официальном сайте Кремля.

Adm-nao.ru Игорь Кошин

Кошин оставил пост главы НАО по собственному желанию, президент принял эту отставку.

Временно исполняющим обязанности губернатора НАО, до вступления в должность избранного главы заполярного региона, назначен Александр Цыбульский, заместитель главы Минэкономразвития РФ.

«Назначить Цыбульского Александра Витальевича временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в указе главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Кошин оказался в числе потенциальных «отставников», список которых был опубликован в СМИ 25 сентября. Двое губернатора из этого списка уже покинули свои должности, еще двое анонсировали свою предстоящую отставку по собственному желанию.

Читайте также: Губернатор НАО объяснил причину слухов о своей «отставке»

Однако сам теперь уже бывший губернатор НАО Игорь Кошин в тот же день назвал информацию о своей отставке слухами и объяснял возможную причину их появления «непопулярностью экономических преобразований, на которые наложилось падение доходов региона». Пресс-секретарь главы НАО Татьяна Баева говорила, что Игорь Кошин «работает в плановом режиме».

Справка:

Игорь Кошин родился 27 августа 1974 года в Усинске (Коми). Окончил экономический факультет Сыктывкарского государственного университета и Академию госслужбы при главе Республики Коми.

Работал на производстве, был директором турфирмы, возглавлял «Союз геологов и нефтяников Севера» в Нарьян-Маре. В 2001 году был избран депутатом Собрания депутатов НАО, в 2005 году вновь был избран депутатом. С 2001 по 2002 год являлся заместителем председателя, с 2005 по 2012 год — председателем Собрания депутатов Ненецкого автономного округа.

С февраля 2012 года — член Совета Федерации от Собрания депутатов НАО. Член партии «Единая Россия». С 2002 по 2004 год являлся секретарем политсовета Ненецкого регионального отделения партии.

22 февраля 2014 года президент Владимир Путин назначил Игоря Кошина врио губернатора НАО. 14 сентября 2014 года Игорь Кошин избран на должность губернатора Ненецкого автономного округа и 20 сентября 2014 года вступил в должность.

***

Economy.gov.ru Александр Цыбульский

Александр Цыбульский родился 15 июля 1979 года в г. Москве. В 2001 году окончил Военный университет Министерства обороны РФ. В 2006 г. окончил Московский институт международного бизнеса. В 1996—2005 гг. — проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В 2006—2008 гг. — занимал различные должности в Департаменте внешнеэкономических отношений Министерства экономического развития и торговли РФ. В феврале-августе 2008 г. — занимал различные должности в Департаменте международного сотрудничества аппарата правительства РФ. В 2008—2010 гг. — помощник министра регионального развития РФ. В 2010—2011 гг. — заместитель директора Департамента международных связей и развития приграничного сотрудничества Министерства регионального развития РФ. В 2011—2013 гг. — директор Департамента международных связей и развития приграничного сотрудничества Министерства регионального развития РФ. В январе-марте 2013 г. — директор Департамента координации государственных отраслевых программ Министерства регионального развития РФ.

В марте-сентябре 2013 г. — помощник министра экономического развития РФ. В сентябре-декабре 2013 г. — директор Департамента обеспечения деятельности министра Министерства экономического развития РФ. В 2013—2014 гг. — директор Департамента взаимодействия с органами Таможенного союза и экономического сотрудничества со странами СНГ Министерства экономического развития РФ. С 19 ноября 2014 года — заместитель министра экономического развития Российской Федерации.