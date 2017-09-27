Москва, 27 сентября, 2017, 21:43 — ИА Регнум. На вооружение ФСБ, ФСО и Росгвардии принят снайперский комплекс «Точность», поставки которого в подразделения начнутся уже в 2017 году, сообщил 27 сенября журналистам гендиректор ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров.

Vitaly V. Kuzmin Снайперская винтовка ORSIS T-5000, прототип снайперского комплекса «Точность»

По словам Дмитрия Семизорова, сейчас решается вопрос серийных поставок этого оружия.

Справка ИА REGNUM : Снайперский комплекс «Точность» создавался по техническим заявкам российских силовиков на дальнобойную снайперскую винтовку с повышенной кучностью стрельбы.

Снайперская винтовка выпускается сегодня под патроны пяти типов, основными из них считаются патроны .308 Win (7,62×51 мм) и .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм). Оба типа патронов выпускаются в России с начала 2014 года. Выпуск этих боеприпасов освоен предприятием «Ульяновский патронный завод».

Разработчики сообщают, что «Точность» превосходит винтовку SSG 08 австрийской компании Steyr-Mannlicher AG, ранее закупавшуюся для снайперов спецназа ГРУ.

Ранее, в 2012 году «Точность» проходила испытания в составе комплекта экипировки «Ратник».

Стоит отметить, что в рамках конструкторских работ были созданы два варианта снайперской винтовки «Точность». Если вариант для Росгвардии, ФСО и ФСБ уже принят на вооружение, то армейская версия снайперского комплекса еще проходит госиспытания.

Подробных сообщений о дальномерах и оптических прицелах новой российской винтовки пока нет, однако известно, что лазерный дальномер и оптика снайперского комплекса «Точность» обеспечивают поражение целей на дальности до 2 000 метров.

Известно, что в России выпускаются оптические прицелы повышенной прочности, способные выдержать стрельбу даже мощными боеприпасами калибра 12,7 мм. Они комплектуются ночной и тепловизионной насадками, позволяющими вести огонь и наблюдение как в условиях плохой видимости, так и в темноте, не снимая с винтовки основной оптический прицел.

Сама винтовка «Точность» является многозарядным магазинным оружием с ручным перезаряжанием, продольно-скользящим поворотным затвором и двумя боевыми упорами. Характеристики оружия обеспечивают высокую точность стрельбы на дальних дистанциях до 1 500 метров, комфорт стрелка как при подготовке к выстрелу, так и при самом выстреле и отдаче от него. «Точность» обеспечивает быстрый возврат оружия после выстрела на исходную линию прицеливания, хорошую эргономику и высокую надежность.

Масса и весовой баланс винтовки «Точность» при выстреле направляют отдачу строго назад. Установленный на винтовке дульный тормоз позволяет снизить её уровень почти вдвое, а регулируемый спуск дает стрелку дополнительные возможности для сохранения качества прицеливания при выстреле.