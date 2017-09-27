Белград, 27 сентября, 2017, 21:04 — ИА Регнум. Власти отделившегося от Сербии края Косово и Метохия должны быть готовы к «тяжёлому компромиссу» в переговорах с Белградом. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 27 сентября в интервью гостелерадиокомпании РТС.

Переполненный албанцами автобус

«Косово ещё не потеряно для Сербии, как утверждают некоторые. Если бы это было так, то я не боролся бы за него так сильно», — заявил глава республики.

Вучич также отверг как «ложные» утверждения о том, что глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини уже подготовила «всеобъемлющее соглашение» по нормализации отношений между Белградом и Приштиной, которое подразумевает признание независимости края.

«Никто не будет представлять Косово в ООН и не будет принимать решений без участия Сербии», — заявил Вучич.

По его словам, албанским властям Косово необходимо готовиться к «тяжёлому компромиссу». «Албанцы не могут получить всё, так как в этом случае Сербия потеряет всё», — подчеркнул президент.

«Я заинтересован в том, чтобы сделать хорошо для людей, и в этом — корень всего», — добавил Вучич.

Напомним, 14 сентября президент Косово Хашим Тачи заявил, что Белград уже в ближайшем будущем признает независимость региона, и при этом аргументировал это тем, что и Косово, и Сербии «необходимо улучшать свою европейскую и евроатлантическую перспективу, а не осложнять её друг другу».

«Хочется верить, что новая страница диалога, которая будет открыта между двумя странами, станет заключительной фазой и откроет перспективы для членства Косово в ООН и ускорения евроинтеграции Сербии», — заявил Тачи.

Ранее Александр Вучич объявил, что в октябре в Сербии начнётся новый этап объявленного им внутреннего диалога по косовскому вопросу, который, по его словам, будет трудным и серьёзным и «выйдет на новый уровень». Дискуссии будут проходить на уровне парламента, других государственных институтов и различных форумов.

Сам Вучич заявил о готовности отправиться в Синод Сербской православной церкви и в другие религиозные общины, а также в Сербскую академию наук и искусств, чтобы «лично говорить о Косово».

Как сообщало ИА REGNUM, односторонне отделившийся от Сербии после межэтнической войны и агрессии НАТО в Югославии край Косово и Метохия на сегодняшний день признали в качестве независимой Республики Косово 108 из 193 государств — членов ООН. При этом его не признают два из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН — Россия и Китай.

Сербия также не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры с албанскими властями Косово, получив в марте 2012 года официальный статус кандидата в члены ЕС. Урегулирование косовского вопроса является обязательным условием получения Сербией членства в объединении.