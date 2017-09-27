Ростов-на-Дону, 27 сентября, 2017, 20:30 — ИА Регнум. Шквал отставок губернаторов различных российских регионов, происходящий в последние дни, заставил понервничать не только жителей территорий, попавших «под раздачу». Поэтому вполне оправданы вопросы о возможной смене главы донского региона Василия Голубева, которыми задаются как местные жители, так и региональные СМИ. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM 27 сентября, эти слухи развеял ростовский политтехнолог Сергей Смирнов.

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«Отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева, которую регулярно предвещают некоторые СМИ, в ближайшее время не будет. Нынешний так называемый «пакет губернаторских отставок» связан либо с возрастом руководителей (то есть с плановой ротацией), либо с заменой тех, кто не смог найти «общего языка» ни с элитами в своих регионах, ни с простыми избирателями. Ни одна из этих причин не имеет отношения к Василию Голубеву», — отметил Сергей Смирнов.

По словам эксперта, поменять главу региона, просто чтобы поменять — не в стиле Владимира Путина. При этом всех, кого он планировал назначить, он уже назначает. И как бы ни была велика у него скамейка запасных, она не бесконечна.

Также, по мнению Сергея Смирнова, этот губернаторский срок Василий Голубев точно отработает до конца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя ротацию губернаторов, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков процесс назвал нормальным и ожидаемым. По его словам, перестановки в российском губернаторском корпусе направлены на его обновление.

Напомним, 25 сентября глава российского государства Владимир Путин уволил Николая Меркушкина с поста губернатора Самарской области. На следующий день ушёл в отправку глава Нижегородской области Валерий Шанцев. Затем 27 сентября стало известно, что планирует уйти в отставку губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. О намерении покинуть пост позже заявил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.