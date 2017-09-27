Багдад, 27 сентября, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Начиная с 29 сентября, авиарейсы из Турции в Иракский Курдистан будут приостановлены, заявили в посольстве Турции в Эрбиле, 27 сентября сообщает Anadolu.

jan Sefti Курды

В заявлении турецкого консульства указано, что управление гражданской авиации Ирака объявило о приостановке авиарейсов в Эрбиль, административную столицу Иракского Курдистана, а также в город Сулеймания начиная с 29 сентября.

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«С учётом этих обстоятельств турецкие авиакомпании Turkish Airlines, AtlasGlobal, Pegasus Airlines не смогут выполнять двусторонние рейсы из нашей страны в Эрбиль или город Сулеймания», — говорится в заявлении консульства.

Напомним, после референдума о независимости в Иракском Курдистане, который прошёл 25 сентября, правительство Ирака намерено предпринять ряд ответных мер.

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Вечером 26 сентября премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что у регионального правительства Курдистана есть три дня на то, чтобы передать центральному правительству страны контроль над аэропортами в Иракском Курдистане, чтобы избежать запрета на воздушные перевозки.

Ранее 27 сентября в авиакомпании Turkish Airlines заявили, что авиарейсы в Иракский Курдистан не будут приостановлены. В Turkish Airlines пока не прокомментировали заявление турецкого посольства в Эрбиле.