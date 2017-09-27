Москва, 27 сентября, 2017, 19:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 сентября подписал указ о начале осеннего призыва на военную службу. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Минобороны России Новобранцы

Согласно указу главы государства, в октябре — декабре 2017 года для прохождения срочной военной службы должно быть призвано 134 000 человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Также указом предписано организовать увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы по призыву которых истёк.

Соответствующие поручения даны правительству России, региональным органам исполнительной власти и призывным комиссиям.

Как сообщало ИА REGNUM, в весенний призыв 2017 года, по данным Минобороны, для прохождения срочной службы в Вооружённые силы было призвано 142 000 человек.

Для прохождения альтернативной гражданской службы в весеннюю кампанию было направлено 395 человек.