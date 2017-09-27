Нижний Новгород, 27 сентября, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Главное управление МВД России по Нижегородской области убедительно просит горожан воздержаться от участия в несогласованном мероприятии 29 сентября 2017 года на площади Маркина в Нижнем Новгороде.

Day Donaldson Навальный

Мероприятие не согласовано и незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности, говорится в сообщении ГУ МВД по Нижегородской области.

Полиция также предупреждает организаторов акции о предусмотренной законом ответственности за возможные последствия этого несогласованного мероприятия.

В свою очередь, прокуратура Нижегородской области предупреждает организаторов и участников несогласованной акции на площади Маркина о недопустимости нарушений закона

«Представитель «Партии прогресса» Алексей Навальный и ряд общественных деятелей распространяют призывы на участие в публичных мероприятиях в форме шествия и митинга в Нижнем Новгороде на площади Маркина 29 сентября 2017 года. Администрацией Нижнего Новгорода проведение акции на площади Маркина не согласовано. Предупреждаем, что любые попытки провести несогласованное мероприятие на площади Маркина — прямое нарушение закона. Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан», — говорится в сообщении прокуратуры Нижегородской области.

«В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий прокуратурой Нижнего Новгорода Анне Петкогло, Татьяне Аршиновой, Константину Зиновьеву, Евгению Голигорову вручены предостережения», — указывается в сообщении ведомства.

Наблюдатели отмечают, что акции сторонников ФБК на 29 сентября согласованы в Санкт-Петербурге, Курске и Челябинске. Однако Алексей Навальный намерен посетить именно Нижний Новгород, где акция не согласована и может иметь нежелательные последствия для ее участников. Призывая людей выйти на площадь Маркина, глава ФБК провоцирует конфликт и фактически подвергает своих сторонников серьезной опасности.

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