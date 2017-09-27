Москва, 27 сентября, 2017, 19:23 — ИА Регнум. Киностудия «Союзмультфильм» выпустит 30 новых эпизодов мультсериала «Простоквашино» по 6,5 минут, заявил журналистам директор студии Борис Машковцев 27 сентября, в рамках выставки «Мир детства».

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж Владимир Попов. 1978. СССР Новые хозяева

Машковцев сказал, что мультсериал стал сложным проектом для студии.

«Это все те же хорошо известные персонажи, а также добавим новых», — сказал директор киностудии.

Первые серии начнут выходить уже в 2018 году. По словам Машковцева, стилистика мультфильмов будет напоминать знакомых всем героев, а сюжеты будут «осовременены».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля 2017 года в Минкультуры сказали, что «Союзмультфильм» намерен возродить популярные советские мультфильмы. Планируется запустить целую серию детских проектов, среди которых — «Попугай Кеша» и «Котенок по имени Гав».

Новый директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев сказал, что цель проекта — сделать студию экономически рентабельной в условиях рыночной экономики.