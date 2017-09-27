Багдад, 27 сентября, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Парламент (Совет представителей) Ирака одобрил отправку армейских частей в провинцию Киркук, контролируемую курдскими вооруженными формированиями, сообщает 27 сентября телеканал Sky News Arabia.

Enno Lenze Киркук. «Пешмерга»

По информации телеканала, парламент Ирака призвал премьер-министра Хейдара аль-Абади, являющегося главнокомандующим вооруженными силами страны, принять все меры для сохранения территориальной целостности Ирака и обеспечения безопасности граждан страны.

Незадолго до этого премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади в стенах иракского парламента потребовал от руководства иракского Курдистана вывести отряды «Пешмерга» с данных территорий и пообещал восстановить во всех районах курдской автономии действие законов Ирака.

В ответ на эти слова аль-Абади губернатор Киркука Наджмаддин Карим, являющийся одним из лидеров партии курдской автономии «Патриотический союз Курдистана», заявил, что его провинция не подчиняется ни правительству, ни парламенту Ирака.

Напомним, провинция Киркук с 2014 года контролируется курдскими военизированными формированиями «Пешмерга». В августе 2017 года Совет провинции постановил включить ее жителей в голосование о независимости иракского Курдистана, состоявшееся 25 сентября.

Правительство Ирака объявило этот референдум нелегитимным и отказалось от переговоров с представителями курдской автономии. Как сообщало ИА REGNUM, против референдума и независимости иракского Курдистана уже выступили Россия, США, Турция, Сирия и Иран.