Варшава, 29 сентября, 2017, 02:17 — ИА Регнум. Принятый в современной Польше «Закон о декоммунизации» вновь оживляет дискуссии о месте того или иного политика в польской истории ХХ века. Различные оценки получила фигура Эдварда Герека, с 1970 по 1980 год занимавшего пост первого секретаря Польской объединенной рабочей партии. О том, как расходятся оценки этого периода и деятельности самого главы ПОРП, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Польши

В конце августа силезский портал Dziennik Zachodni сообщал, что в городе Сосновец, где был в 2001 году похоронен Эдвард Герек, представители левых движений намерены провести дебаты по поводу сохранения названия кольцевой развязки им. Герека. Деятельность этого польского руководителя связана с программой, значительно улучшившей на первых порах положение польского народа, в том числе и благодаря его личным дружеским связям с советским руководителем Леонидом Брежневым. В 2004 году почти половина поляков поставила Герека на первое место среди послевоенных политиков, сделавших для Польши более всего. А вот легендарный Лех Валенса, прочно связанный с антикоммунистической деятельностью, занял второе место.

Профессор Адам Герек, сын Эдварда, в одном из интервью выразил следующую мысль:

«Эдвард Герек действительно был великим польским патриотом, о чем свидетельствуют все действия в его долгой жизни на благо нашей страны, на благо всего польского общества. В 1970-е годы он инициировал новую индустриализацию, что привело к укреплению позиций нашей страны в мире. Польшу не только признавали в мире за серьезное государство, но с нами считались».

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