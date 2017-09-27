Минск, 27 сентября, 2017, 18:15 — ИА Регнум. Начало бурения белорусской государственной нефтекомпанией «Беларуснефть» скважин на Украине — это очередное послание президента республики Александра Лукашенко российскому лидеру Владимиру Путину о том, что у Белоруссии есть другие энергетические партнёры, есть другие источники поставок энергоресурсов. Такое предположение высказал сегодня, 27 сентября, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов в интервью ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поле

Днем ранее в «Беларуснефти» заявили, что компания впервые приступила к бурению четырех скважин на украинском Семиренковском газоконденсатном месторождении по контракту с частной «ДТЭК Нефтегаз».

Глава белорусской компании Александр Ляхов подчеркнул, что для республики «ДТЭК Нефтегаз» является важнейшим партнёром. Здесь белорусскую сторону устраивают стратегия работы, темпы прироста добычи, подходы к развитию ресурсной базы.

«Я думаю, что это скорее связано с упорным желанием Лукашенко показать России, что у Белоруссии есть потенциал найти какие-то альтернативные источники нефти и газа. Это его маниакальная идея. Он это использует для того, чтобы троллить Россию, он этим занимается постоянно. Поэтому при каждой удобной возможности пытается какую-то гадость сделать. А гадость заключается в том, что он нам пытается показать, что у него есть какие-то обходные варианты. Все это обычно сопровождается грандиозными плясками с бубнами и прочими элементами пиар-поддержки. Как это было уже с венесуэльской нефтью, с иранской нефтью, теперь с украинской»,— отметил Симонов.

По мнению генерального директора ФНЭБ, конфликт между Москвой и Минском по энергоносителям, который в 2017 году завершился очередной уступкой с российской стороны, не последний. По мнению эксперта, российско-белорусские отношения в энергетической сфере строятся по одному сценарию:

А) когда российская сторона замечает, что «Лукашенко наглеет», выставляет ему счет по энергоносителям;

Б) глава Белоруссии заявляет, что найдет нефть и газ, где угодно;

В) приходит танкер, например, из Венесуэлы, на фоне высказываний о том, что Минск нашел замену российским энергоносителям;

Г) потом стороны пытаются склонить друг друга к каким-то решениям, но компромисс обычно находят в пользу Александра Лукашенко.

«При этом все понимают, что рассматривать Украину как страну, где потенциально можно добывать нефть и газ, довольно смешно. Очевидно, что у Украины нет серьезных запасов нефти. С газом сложнее: традиционного газа там нет, есть запасы нетрадиционного газа по космической цене», — подчеркивает эксперт.

Симонов напомнил один из «гениальных ходов Лукашенко», когда президент республики созвал геологов и заявил, что чувствует, что в Белоруссии есть сланцевая нефть, поэтому ученые должны ее найти.

Тем не менее в Белоруссии есть небольшие добывающие активы. «Беларуснефть» — крепкая компания, работает как государственная структура. Все возможности, которые у нее есть, она реализует. Но поход на Украину лишен смысла, считает аналитик.

«Я не исключаю, что тем самым Лукашенко может намекать на то, что и Россия могла бы белорусскую компанию куда-то в добычу пустить. Это, кстати, тоже его давняя идея, к которой он периодически возвращается. Теперь он может говорить, что даже Украина дает Белоруссии добывать нефть, а братская Россия нет. Это все очередной фокус. Явный адресат всей этой истории сидит в Москве, и Лукашенко это прекрасно понимает. Очередное письмо Путину», — заключил Константин Симонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, благодаря работе украинского дочернего предприятия ООО «Сервис Ойл» белорусская энергокомпания вписывается уже не в первый нефтегазовый проект на Украине. Например, сейчас это работы по гидроразрыву пласта в Полтавской области для компании «Укргаздобыча». Также «Белоруснефть» собирается осуществлять 3D-сейсморазведку и обработку данных для компаний «Надра-Геоинвест», «Укргаздобыча». Намечается еще несколько проектов.