Москва, 27 сентября, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») сообщила о подмене сценария фильма Алексея Учителя «Матильда», передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Историко-приключенческий фильм Матильда, 2017 г

«Когда изначально финансовые вопросы стояли, государственное финансирование 280 млн рублей, всех налогов, государственные деньги выделялись на создание фильма «Матильда», сценарий был совершенно другой», — заявила Поклонская на заседании межфракционной группы по защите христианских ценностей.

По словам депутата, «чудным образом появился другой сценарий, и основная сюжетная линия — государь».

Парламентарий сообщила, что направила обращение правоохранителям, где указывается на подмену сценария, на то, «как падает корона с него (Николая II), как он ходит два с половиной часа на полусогнутых ногах, теряя сознание от вожделения к танцовщице, к балерине».

Фильм Учителя «Матильда» должен выйти в прокат 26 октября. Он рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс.

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин обратился в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с жалобой на действия депутата Натальи Поклонской, связанные с ее противостоянием выходу в прокат фильма «Матильда».