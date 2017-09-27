Поклонская: Сценарий «Матильды» подменили
Москва, 27 сентября, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») сообщила о подмене сценария фильма Алексея Учителя «Матильда», передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
«Когда изначально финансовые вопросы стояли, государственное финансирование 280 млн рублей, всех налогов, государственные деньги выделялись на создание фильма «Матильда», сценарий был совершенно другой», — заявила Поклонская на заседании межфракционной группы по защите христианских ценностей.
По словам депутата, «чудным образом появился другой сценарий, и основная сюжетная линия — государь».
Парламентарий сообщила, что направила обращение правоохранителям, где указывается на подмену сценария, на то, «как падает корона с него (Николая II), как он ходит два с половиной часа на полусогнутых ногах, теряя сознание от вожделения к танцовщице, к балерине».
Фильм Учителя «Матильда» должен выйти в прокат 26 октября. Он рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс.
Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин обратился в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с жалобой на действия депутата Натальи Поклонской, связанные с ее противостоянием выходу в прокат фильма «Матильда».