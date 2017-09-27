Минск, 27 сентября, 2017, 16:23 — ИА Регнум. В Белоруссии все больше людей живёт за черной бедности. Так, согласно данным Национального статистического комитета, по итогам января-июня 2017 года численность населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума в стране увеличилась на полпроцента. Такие данные привели в Белстате 26 сентября.

Marc Veraart Минск

По итогам первого полугодия 2017 года 6% жителей Белоруссии являются малообеспеченными. В январе-июне 2016 года этот показатель составлял 5,5%. Такие выводы Национальный статистический комитет республики сделал по данным выборочного изучения домашних хозяйств по уровню жизни.

С начала 2017 года доля белорусского населения, проживающего за чертой бедности, увеличилась во всех регионах страны. Большинство малоимущих граждан находится в Брестской области: здесь на ресурсы ниже прожиточного минимума живёт 8,5% населения.

Меньше всего малоимущих граждан в Белоруссии — в Минске (1,7%). В Могилёвской области этот показатель никак не менялся с прошлого года и составил 7,6% населения.

В белорусской экономике, по результатам августа, занято около 4 млн человек. Численность зарегистрированных безработных на конец августа 2017 года — 29,7 тысячи человек. Уровень зарегистрированный безработицы — 0,7% от численности рабочей силы, свидетельствуют данные министерства труда и социальной защиты Белоруссии.

Как ранее передавало ИА REGNUM, число малообеспеченных и безработных в Белоруссии в последнее время угрожающе растет. Социально-экономический кризис в стране продолжается с 2011 года. Однако в 2015 году он усугубился из-за падения зарплат и уменьшения количества рабочих мест, что было вызвано кризисом на Украине и европейскими и американскими санкциями против России. Эти потери не смог компенсировать и белорусский «продовольственный оффшор», созданный для провоза в Россию запрещенной «санкционки». Все это — на фоне выбранного курса властей Белоруссии на «рыночный социализм».

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В 2015 году президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О предупреждении социального иждивенчества», который в народе просто называют декретом «о тунеядцах». Однако такой документ в условиях капитализма не способен изменить социальную ситуацию в стране в лучшую сторону. Теперь под классификацию «тунеядец» подпадают и настоящие безработные, которые не могут трудоустроиться. И таких людей все больше. Большинство из них официально не регистрируется, поскольку в актуальной государственной системе самому человеку это делать невыгодно (предлагается только низкоквалифицированная и весьма малооплачиваемая работа). Поэтому по официальной статистике чисто безработных и малообеспеченных не очень велико. В реальности этот показатель может быть в разы больше.

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