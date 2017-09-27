Новосибирск, 27 сентября, 2017, 17:12 — ИА Регнум. Новосибирские эксперты уверены, что после ухода с поста губернатора Красноярского края Виктор Толоконский не просто вернётся в Новосибирскую область, но и продолжит политическую карьеру, «если ему этого напрямую не запретят». Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур.

Kremlin.ru Виктор Толоконский

Читайте также: Толоконский рассказал журналистам о своей отставке

«Поскольку в Новосибирске есть люди, ориентирующиеся на Толоконского, постольку его карьера не завершена. Ну и на губернаторских выборах, если бы они были бы честными и конкурентными, он набрал бы много голосов. Как и его оппонент Василий Юрченко. Но к сожалению, ни того, ни другого не допустят на выборы. А в качестве кого он может сейчас вернуться? Пока в качестве человека, пользующегося авторитетом у части новосибирской элиты. Но не думаю, что он пойдёт на пенсию», — считает Мазур.

Читайте также: «Это в некотором смысле демарш»: политолог об отставке Толоконского

Новосибирский политолог Дмитрий Пучкин напомнил, что ранее политическую карьеру не удалось продолжить другим новосибирским экс-губернаторам: Ивану Индинку, Виталию Мухе и Василию Юрченко. И он предположил, что подобная участь ждёт и Виктора Толоконского, «тем более что он прекрасно знает правила игры».

«Даже если бы он захотел, в выборах ему участвовать бы не дали. В принципе его разнообразные способности (управленческие навыки, искусство коммуникатора и др.) могли бы отчасти быть востребованы в Совете Федерации. Но полномочия новосибирских сенаторов истекут лишь в 2019—2020 гг. Так что он, возможно, себя проявит в бизнесе или в общественно-гуманитарной деятельности, подобно Ивану Индинку. Или, будучи формально пенсионером, станет неформальным лидером значительной части новосибирского политического класса. Такую роль он в силу своего авторитета играл после ухода с поста губернатора осенью 2010 года. С того времени работая полпредом, а затем красноярским губернатором, он так или иначе влиял на ключевые общественно-политические процессы в Новосибирской области», — высказал свою точку зрения на будущее Виктора Толоконского в Новосибирской области Пучкин.

При этом политолог отмечает, что будущее покажет, повлияет ли резкое изменение статуса на сохранение этого влияния со стороны Толоконского.

«Хотя ряд важнейших членов команды Толоконского, действовавшей в 1993—2010 гг., утратили свои позиции во властных структурах, таковые еще имеются, и в немалом количестве. С одной стороны, перспективы Толоконского зависят от него самого, с другой стороны, нынешний политический режим, используя различные методы, обычно препятствует какой-либо серьёзной активности отставных политиков, очевидно, исходя из принципа «уходя — уходи», — считает Дмитрий Пучкин.

А вот декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления филиала РАНХиГС при президенте РФ Сергей Козлов придерживается другой точки зрения.

«Вероятность продолжения карьеры Виктора Толоконского в Новосибирске можно оценить как маловероятную. За время его губернаторства слишком многое изменилось. Кроме того, со стороны Администрации президента вряд ли стоит рассчитывать на поддержку», — считает Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября 2017 года губернатор Красноярского края Виктор Толоконский на совещании в региональном правительстве объявил о своей отставке и заявил, что уезжает из региона.

Ожидалось, что официально указ об отставке губернатора президент Владимир Путин подпишет сегодня, 27 сентября. Но до настоящего времени официального подтверждения отставки не последовало. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков также не подтвердил и не опроверг сообщения.

Среди возможных кандидатов на роль и. о. губернатора Красноярского края в СМИ называются следующие имена: Олег Бударгин, Виктор Томенко, Сергей Сокол, Алексей Текслер, Михаил Котюков и ряд других.

Отметим, что до того как в 2014 году Виктор Толоконский возглавил Красноярский край, он был полпредом президента в Сибири, губернатором Новосибирской области, мэром Новосибирска.