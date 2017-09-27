Брянск, 27 сентября, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Пресс-служба брянского кролиководческого комплекса «СВК Агро» выступила с комментариями в связи со статьей «Независимой газеты» «Как в российских регионах кроликов разводят», перепечатанной ИА REGNUM.

Пресс-служба «СВК-Агро» Инвестиции в «СВК Агро» — некредитные деньги: пресс-служба компании

Представители аграриев пояснили, что «фигурирующий в тексте в роли руководителя кролиководческого комплекса «СВК Агро» Сергей Ковбасюк является инвестором». «СВК Агро» напомнили, что согласно закону об адвокатуре, человек, занимающийся адвокатской деятельностью, не может вести бизнес т. е быть руководителем.

«По мнению журналиста [«Независимой газеты» — прим. ИА REGNUM ], вложенные в проект инвестиции в размере 1 млрд. рублей явно завышены, — отметили в пресс-службе. — В качестве аргумента автор приводит данные журнала «Агроинвестор» за июнь 2015 года — «крупный комплекс на 9600 кроликоматок с выходом мяса 900 тонн год стоит всего 450 млн рублей». В этой связи напомним, что «СВК Агро» было задумано как предприятие полного цикла, проект прошел государственную экспертизу. Мощность первого этапа строящегося комплекса СВК Агро составляет 4200 голов кроликоматок или 435 тонн мяса кролика, с последующим увеличением поголовья до 12 000 — 1.5 тысяч тонн. Мы сможем полностью удовлетворять свои потребности в комбикормах и продавать их на рынок. Строительство собственного комбикормового завода мощностью 36 тысяч тонн в год будет завершено в 2017 году. У нас есть планы по растениеводству, чтобы обеспечить сырьем свой комбикормовый завод. Наша цель — развивать полностью независимую производственную цепочку».

«Ключевым вопросом все же остается — происхождение 1 млрд. рублей, — говорится в ответе пресс-службы «СВК Агро». — По мнению журналиста [«Независимой газеты» — прим. ИА REGNUM ], эти деньги были получены СВК Агро от МСП Банка (входит в структуру ВЭБа) в виде кредита, в частности звучит следующее утверждение: «именно этот банк (МСП Банк) и поможет «СВК АГРО». Внесем ясность: ни МСП Банк, ни другие кредитные организации не одобряли заявления на получение кредита или кредитной линии «СВК Агро». Мы неоднократно обращали внимание на то, что инвестиции в «СВК Агро» — это некредитные деньги».