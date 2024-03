Москва, 30 сентября, 2017, 13:36 — ИА Регнум. В Москве в выставочном комплексе «Крокус Экспо» проходит третий ежегодный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia, который стартовал 28 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM. Мероприятие продлится до 1 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль Comic Con Russia

В этом году фестиваль расположился на 26 тыс. квадратных метров. По словам организаторов, за четыре дня мероприятие посетят более 160 тыс. человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль Comic Con Russia

Одним из ярких событий фестиваля стало дефиле коспелееров. Территория выставки пестрила оригинальными костюмами персонажей из фильмов, сериалов, комиксов, мультфильмов и компьютерных игр.

Среди почетных гостей мероприятия — Ричард Гэрриот, разработчик компьютерных игр Ultima, Lineage, Lineage II и Tabula Rasa. Гэрриот провел пресс-конференцию, на которой представил свою новую игру Shroud of the Avatar. В России её выпустит компания Black Sun.

На фестиваль также приехал Кристофер Ллойд, наиболее известный по роли доктора Эммета Брауна из трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее!». Посетители смогли пообщаться с актером и взять у него автограф.

В рамках фестиваля российский офис компании Disney представил четыре премьеры 2017 года: «Последний богатырь» (премьера 26 октября), «Тор: Рагнарёк» (премьера 2 ноября), «Тайна Коко» (премьера 23 ноября) и «Звёздные Войны: Последние джедаи» (премьера 14 декабря). Во время презентации были представлены эксклюзивные фрагменты лент.

В свою очередь Russian Film Group провел презентацию кинокартины «Тайна печати дракона. Путешествие в Китай», в которой сыграли Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер. На презентацию приехал голландский актер Рутгер Хауэр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль Comic Con Russia

О продолжении проекта «Гоголь» рассказали представители телеканала ТВ-3. В рамках презентации прошел показ материалов фильма «Гоголь. Начало. До и после CG» и рассказ о том, как создавались визуальные эффекты. Кроме того, телеканал представил второй сезон сериала «Чернобыль 2. Зона отчуждения». В презентации приняли участие Сергей Романович, Анвар Халилулаев и Константин Давыдов.

Первые фестивальные дни ознаменовались множеством презентаций от российских издателей комиксов.

Издательство BUBBLE запустило серию «Легенды BUBBLE», в которую вошла книга «Инок и Майор Гром: штурм Берлина». Графический роман является переизданием комикса «Хроники Инока» с новой обложкой, дополненной историей и новыми материалами. Издательство также начало продажу первого выпуска комикса «Чёрный Пёс» об одном из самых ярких персонажей серии «Бесобой». Помимо этого, среди новых проектов издательства — ежемесячный журнал комиксов для детей «Крутиксы», книга «Заговор Единорогов. Наследие», сборник «Приключения Коти и друзей. Весёлые этюды», третья книга комиксов «Кошки-мышки. Счастье в твоих руках», манга «Тагар» и многие другие.

Среди самых ярких и необычных комиксов BUBBLE — «Гоголь. Комикс» по мотивам нашумевшей премьеры «Гоголь. Начало» и «ДружКомикс: В поисках Первородного Мема», рассказывающий о приключениях телеведущего и блогера Сергея Дружко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль Comic Con Russia

Издательство «Комильфо» представило сборник комиксов о Человеке Пауке «Карнаж: Максимум Резни». Еще одна новинка — книга «Дэдпул: Минибус», в которую вошли лимитированные серии «Дэдпул уничтожает вселенную Marvel», «Дэдпул уничтожает литературу», «Дэдпул уничтожает Дэдпула», «Дэдпул против Карнажа» и «Ночь Живого Дэдпула». Среди представленных проектов и полное издание комиксов о Мираклмене. Знаковым событием стала презентация графической адаптации романа «Страх и Ненависть в Лас-Вегасе».

Полное собрание комиксов Вандрия «Все герои у психолога» выпустило к фестивалю издательство «КомФедерация». Книгу можно было не только приобрести, но и тут же подписать у автора. Также в новинках издательства новый выпуск «This is КОМИКС», рассказывающий о приключениях блогеров This is Хорошо в Екатеринбурге, «Преступление и Наказание» Аскольда Акишина и третий комикс Джека Тигла «Путеводитель по Аду».

Посетители смогли не только приобрести новинки на рынке комиксов, но и лично встретиться с некоторыми авторами.

Comic Con Russia 2017, посвященный кино, комиксам и поп-культуре, проходит совместно с выставкой «ИгроМир». На мероприятии посетителям представляют главные премьеры фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр, развлекательной литературы, а также популярных комиксов, аниме и манга.