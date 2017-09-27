Южно-Сахалинск, 27 сентября, 2017, 13:25 — ИА Регнум. ТОР «Курилы», созданная в августе 2017 года, может рассчитывать только на средства инвесторов — бюджет в развитии инфраструктуры не участвует. На южных Курилах создана «Южно-Курильская ассоциация развития» (ЮКАР). Региональное минэкономразвития очень хочет ей помочь, но не может найти, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Кунашир: горячие источники

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На южных Курилах появилась ЮКАР

ТОР «Курилы» стала восемнадцатой по счету территорией опережающего социально-экономического развития, созданной на Дальнем Востоке. Правительство России и власти Сахалинской области считают, что ее развитие позволит привлечь инвесторов, ориентированных на работу в рыбной отрасли, энергетике, добыче полезных ископаемых.

Привлекать для развития новой ТОР предполагается как российских, так и иностранных инвесторов, в том числе и японский бизнес, в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Однако пока от иностранных инвесторов — только декларации о намерениях.

В середине сентября в сети интернет появилось заявление группы предпринимателей с островов Кунашир и Шикотан под заголовком «Не надо никакого «совместного освоения!» — Предприниматели южных Курил объединились».

В заявлении, в частности, сообщается о создании ЮКАР — Южно-Курильской ассоциации развития. ЮКАР выразила несогласие с совместным с Японией освоением южных Курил.

В сообщении члены новой бизнес-структуры заявили.

«Привлечение Японии к освоению Южных Курил оправдывается «нехваткой инвестиций», между тем как основная препона к экономическому процветанию этих богатейших по своим ресурсам островов — коррумпированная бюрократия, которая, разворовывая бюджетные деньги, продолжает всячески «кошмарить» инициативы и проекты низовых производителей. 23 августа 2017 года премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ № 992 о создании территории опережающего развития (ТОР) «Южные Курилы», сейчас под эгидой Министерства по развитию Дальнего Востока разрабатывается «План перспективного развития ТОР «Курилы», которым предусмотрено около 7 миллиардов бюджетных вложений. А ведь финансовые вливания в Южные Курилы поступают и от Фонда развития Дальнего Востока, и по линии Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016—2025 годы», — говорится в заявлении ЮКАР.

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Создатели ЮКАР высказали опасение по поводу того, что до местных предпринимателей бюджетные миллиарды не дойдут. Потому и решили создать свою ассоциацию — чтобы самостоятельно развивать свои острова и бороться за права.

В развитии ТОР «Курилы» бюджет не участвует

Как выяснилось, в министерстве экономического развития Сахалинской области, что называется, «днём с огнём» ищут инициативных людей, готовых развивать Курилы. Но о «Южно-Курильской ассоциации развития» слышат впервые.

«Первое, что хочу сказать: нет такого «мешка денег». Инвестиционный проект, который заявлен от «якорного» инвестора — рыбокомбината «Островной» под создание ТОР «Курилы», опирается на собственные средства предприятия. Комбинат будет вкладывать эти средства в развитие собственного бизнеса, и ни копейки бюджетных денег использоваться не будет. Чтобы не быть голословным, откройте постановление правительства Российской Федерации № 992 от 23 августа 2017 года «О создании ТОР «Курилы». Оно небольшое по объему, и в нём содержится ключевой для нашего разговора пункт пятый: «Принять к сведению, что финансовое обеспечение мероприятий по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры территории опережающего развития осуществляется за счет средств внебюджетных источников». Да, по ТОР «Горный Воздух» и ТОР «Южный» есть определение «За счет бюджетных и внебюджетных средств», но в случае с ТОР «Курилы» всё предельно ясно — бюджет не участвует», — рассказал заместитель министра экономического развития Сахалинской области Сергей Карпенко.

Алексей Лукашевич Сергей Карпенко — заместитель министра экономического развития Сахалинской области

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Чиновник также подчеркнул: в области есть инструменты, позволяющие поддерживать начинания малого и среднего бизнеса. Их довольно много.

«Агентство по привлечению инвестиций, Сахалинский фонд поддержки малого предпринимательства, инструменты поддержки (более 15 мер) малого и среднего предпринимательства, и, дополнительно к этому, — инструменты поддержки инвестиционной деятельности. Плюс кредитные продукты в банковской сфере. Вопрос заключается в том, чтобы те идеи, которые есть у бизнеса, трансформировать в бизнес-план, оценить финансовую модель и принять решение — какой из существующих продуктов можно применить в каждом отдельном случае для поддержки проекта. Для этого те предприниматели, которые хотят развивать Курилы, должны как можно скорее связаться с министерством экономического развития Сахалинской области», — добавил чиновник.

Что касается ФЦП «Развитие Курильских островов на 2016—2025 годы», то там действительно работают бюджетные деньги. На эти средства в рамках госпрограммы строится жилье, развивается инфраструктура, строятся социальные объекты. В том числе средства расходуются и на создание условий для работы бизнеса.

Заместитель министра экономического развития региона подчеркнул, что курильских предпринимателей очень ждут и готовы с ними работать.

Однако пока от ЮКАР, кроме заявления в сети интернет, ничего не слышно.

«Я лично пытался их разыскать, но безуспешно. Сам впервые слышу о такой ассоциации. Ничего о ней пока не знают и в предпринимательских кругах Сахалина», — рассказал сахалинский журналист Алексей Лукашевич.

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Развивать ТОР «Курилы» — дело непростое

Развитие ТОР «Курилы» имеет свои особенности. В первую очередь эти особенности связаны с удаленностью региона, его островным положением и проблемами с транспортной доступностью.

«Приведу простой пример из жизни — есть желание создать филиал птицефабрики «Островная» на острове Кунашир. Расчеты показывают, что стоимость куриного яйца, производимого на Кунашире, может достигнуть 24—27 рублей за штуку. С учетом розничной наценки, на прилавках мы рискуем увидеть этот продукт по цене в 300 рублей за один десяток. Речь идет о производственных мощностях по выпуску 50 000 яиц в год. Да, оно будет местное, и оно будет свежее. Однако привозное яйцо стоит в разы меньше — 120—130 рублей за один десяток, и это с учетом транспортных расходов. Как решить эту проблему?

Ввоз не запретишь, росчерком пера покупательскую способность не изменишь. Снижать цену производимого продукта за счет субсидий? Возможно, но насколько это экономически, социально и юридически правильно? Это еще один немаловажный аспект. В случае, если власть примет решение развивать производство яйца, направив соответствующие инвестиции в уставный капитал государственного предприятия (птицефабрика — это ГУСП, где учредитель — областное минимущество, а куратор текущей деятельности — министерство сельского хозяйства), это будет означать только одно — предприятие будет работать себе в убыток. По уставу, любое предприятие работает с целью извлечения прибыли. А если изначально предполагается не прибыль, а убытки? Какое обвинение будет предъявлено чиновнику, который подпишется под решением о предоставлении бюджетных инвестиций для строительства, если конечным результатом будут убытки?» — задал вопрос Сергей Карпенко.

Чиновник регионального минэкономразвития подчеркнул: искать пути развития бизнеса необходимо. И у области есть такие возможности. Но для того, чтобы они были реализованы, необходимо увидеть хотя бы бизнес-план.

«Если мы говорим об участии в финансировании проекта со стороны области, важно сразу отметить — пока мы не увидим бизнес-плана, конструктивного диалога о сотрудничестве и возможного участия области в реализации проекта не будет. У нас создано Агентство по привлечению инвестиций, создана Корпорация развития Сахалинской области. И там, и там есть опция — помощь предпринимателям в доводке их идей до рабочего бизнес-плана. По линии агентства эта работа осуществляется бесплатно. Предпринимателям с южных Курил необходимо выйти с нами на связь. Мы готовы помогать», — подчеркнул Карпенко.

В числе проектов, которыми хотели бы заняться предприниматели южных Курил — энергетика, туризм, сельское хозяйство.

Во всех начинаниях министерство экономического развития Сахалина готово помогать. Но пока — увы: предприниматели за помощью в ведомство не торопятся.

«Пока впечатление, что ЮКАР — лишь некая декларация намерений, не более того. Но в любом случае мы их ждем и просим выйти с нами на связь. Если, конечно, их намерения серьезны. Мы, в свою очередь, будем искать возможность познакомиться с этими предпринимателями. Наше министерство заинтересовано в росте деловой активности на островах», — добавил Сергей Карпенко.

Совместное освоение Курил: японцам не интересно?

На Курилах есть давняя проблема — «медленный» интернет. Качество связи здесь мало кого устраивает. Но и эта проблема решается.

«Уже сегодня «Ростелеком» в рамках ФЦП проводит работы по прокладке оптико-волоконного кабеля на южные Курилы. Соответственно, скорость возрастет. Частному бизнесу эта тема тоже интересна. Буквально на днях приедут представители российского представительства Orange Business Services, французской телекоммуникационной компании, одного из ведущих мировых телекоммуникационных операторов. Хотят предложить услуги связи посредством предоставления четырех спутниковых каналов связи с пропускной способностью 40—80 Мбит/сек между Южно-Сахалинском и Курильскими островами.

Мы и японской стороне предлагали принять участи в подобных проектах. Хоккайдо рядом, и проложить кабель между нашими странами не составляет особого труда и затрат. Японцы, к сожалению, пока молчат», — рассказал Сергей Карпенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа 2017 года постановлением правительства России создана ТОР «Курилы». Большие надежды с развитием ТОР связал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Полпред полагает, что развитие ТОР связано со строительством транспортного перехода Сахалин — материк. Развитие ТОР «Курилы» Трутнев назвал «безальтернативным» процессом. Много споров в российском обществе вызывает вопрос совместного освоения Курил. Постоянный автор ИА REGNUM, доктор исторических наук, академик РАЕН Анатолий Кошкин назвал создание ТОР «Курилы» «еще одним шагом на пути к смерти японской мечты о включении южных Курил в состав Японии».