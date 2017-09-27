Москва, 27 сентября, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета РФ за 2016 год выявила нецелевое использование субсидий, выделенных Минобрнауки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом сообщила в Госдуме глава Счетной палаты Татьяна Голикова в ходе обсуждения реализации федерального бюджета на 2016 год.

Kremlin.ru Татьяна Алексеевна Голикова

«С признаками нецелевого использования средств выявлено нарушений на сумму 2,8 млрд рублей», — заявила Голикова.

По ее словам, основной объем 2,2 млрд рублей — субсидии, выделенные Минобрнауки на цели реализации госзадания и использованные на работы, связанные с модернизацией имущественного комплекса, объектов научно-производственной и социальной инфраструктуры.

Соответствующие материалы были направлены в Генпрокуратуру, по отдельным фактам организованы процессуальные проверки, которые пока не завершены.

Кроме того, по словам Голиковой, Минобрнауки неэффективно использовало федеральные средства при реализации федеральных адресных инвестиционных программ.

Читайте: Минобрнауки некорректно распределило субсидии между 69 регионами — СП РФ

А также: Генпрокуратура РФ проверит Минобрнауки по запросу Счетной палаты