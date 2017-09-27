Госдума осудила нарушение прав русских на Украине
Москва, 27 сентября, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Госдума приняла заявление «О недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках», передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
Госдума заявляет, что националистическая политика нетерпимости, демонстрируемая украинскими властями, требует незамедлительного и решительного осуждения международными организациями и парламентами европейских государств.
«Попытка создать украинцев идет за счет русских», — с сожалением констатирует депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»).
Речь идет об этноциде русского народа, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).
«Запрет на обучение на родном языке для всех детей — конечно, в современном мире мы не видели таких откровенно националистических решений. Мы поддерживаем обеспокоенность и протест, которые выразили представители других стран», — отметила Яровая.
Парламентарии призывают к принятию совместных мер по восстановлению нарушенных прав и защите от дискриминации граждан Украины, являющихся представителями коренных народов и национальных меньшинств, неукоснительному соблюдению на территории Украины международных правовых актов Организации Объединенных Наций и Совета Европы, касающихся обеспечения фундаментального права на пользование родным языком.
С принятием Верховной радой закона «Об образовании» «представители коренных народов и национальных меньшинств Украины полностью лишаются права обучаться на родных языках в государственных учебных заведениях и будут иметь возможность обучения на родных языках только в коммунальных учреждениях дошкольного и общего образования». Предполагается, что с 2020 года система образования станет полностью украиноязычной, что приведет к исчезновению русскоязычных школ и классов, а также школ для национальных меньшинств.
Подписанным законом «Об образовании» грубо ущемляются и дискриминируются права значительной части населения Украины — миллионов русских, болгар, венгров, греков, молдаван, поляков, румын и других носителей региональных языков и языков меньшинств Украины.