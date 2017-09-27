Москва, 27 сентября, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Госдума приняла заявление «О недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках», передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Госдума заявляет, что националистическая политика нетерпимости, демонстрируемая украинскими властями, требует незамедлительного и решительного осуждения международными организациями и парламентами европейских государств.

«Попытка создать украинцев идет за счет русских», — с сожалением констатирует депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»).

Речь идет об этноциде русского народа, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

«Запрет на обучение на родном языке для всех детей — конечно, в современном мире мы не видели таких откровенно националистических решений. Мы поддерживаем обеспокоенность и протест, которые выразили представители других стран», — отметила Яровая.

Парламентарии призывают к принятию совместных мер по восстановлению нарушенных прав и защите от дискриминации граждан Украины, являющихся представителями коренных народов и национальных меньшинств, неукоснительному соблюдению на территории Украины международных правовых актов Организации Объединенных Наций и Совета Европы, касающихся обеспечения фундаментального права на пользование родным языком.

С принятием Верховной радой закона «Об образовании» «представители коренных народов и национальных меньшинств Украины полностью лишаются права обучаться на родных языках в государственных учебных заведениях и будут иметь возможность обучения на родных языках только в коммунальных учреждениях дошкольного и общего образования». Предполагается, что с 2020 года система образования станет полностью украиноязычной, что приведет к исчезновению русскоязычных школ и классов, а также школ для национальных меньшинств.

Подписанным законом «Об образовании» грубо ущемляются и дискриминируются права значительной части населения Украины — миллионов русских, болгар, венгров, греков, молдаван, поляков, румын и других носителей региональных языков и языков меньшинств Украины.