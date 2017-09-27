Москва, 27 сентября, 2017, 11:13 — ИА Регнум. В Роскачестве провели исследование самого популярного в России белого хлеба — нарезного батона — и сделали вывод, что почти 20% продукции имеют различные нарушения при изготовлении. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованном на сайте Роскачества.

Pxhere.com Нарезная булка

Специалисты исследовали 65 образцов нарезного батона, изготовленного в Центральном федеральном округе (ЦФО), по 48 параметрам качества и безопасности, в том числе на наличие картофельной болезни, пестицидов, тяжелых металлов, фосфатов и броматов, а также качество муки и потребительские свойства.

Эксперты изучили образцы нарезного батона из Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областях, а также в Москве.

Отмечается, что стоимость закупленной для исследования продукции составила от 15 до 50 рублей за единицу.

«Результаты проведенных испытаний показали, что весь исследованный хлеб — абсолютно безопасный», — сообщили в Роскачестве, добавив, что товарами повышенного качества признаны 28 образцов, ещё у 12 выявлены различные нарушения.

По данным экспертов, в целом количество качественного хлеба составило 82%, а товаров с нарушениями — 18%, что «демонстрирует большой перевес в пользу качественной продукции». Кроме того, нарезные батоны, произведенные не в регионах ЦФО, имеют более высокое качество, чем произведенные в Москве и Подмосковье.