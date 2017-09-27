Москва, 27 сентября, 2017, 10:49 — ИА Регнум. В России изменен порядок предоставления субъектам Федерации бюджетных кредитов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Правила предоставления, использования или возврата из федерального бюджета бюджетам регионов России бюджетных кредитов дополнены новыми положениями.

Дополнения к правилам распространяются на регионы, имеющие высокий уровень долговой нагрузки.

Для субъектов РФ с большой долговой нагрузкой вводится план по устранению с 1 января 2018 года неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам), а также устанавливаются дополнительные обязательства по обеспечению достижения показателей экономического развития субъектов РФ.

Кроме того, уточняются условия предоставления бюджетных кредитов регионам, имеющим высокий уровень задолженности, а также регионам, где произошла смена руководителя.

В частности, для регионов России с большим долгом устанавливаются максимально льготные условия. Им нужно будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно, пока уровень долга не снизится до 50% суммы доходов регионального бюджета. Это должно произойти не позднее 1 января 2021 года.

Также субъекты РФ должны передать Федеральному казначейству полномочия по учёту бюджетных обязательств и санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета региона.

Принятые правительством РФ решения позволят усилить ответственность органов госвласти субъектов РФ за управление государственным региональным долгом.

Кроме того, снизят риски дальнейшего увеличения объёма региональных долгов и неполного финансирования первоочередных расходов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов на 7−12 лет. «Для отдельных регионов эта программа может быть еще более льготной, она может быть растянута на 12 лет», — отметил Путин.

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