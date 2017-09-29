Москва, 29 сентября, 2017, 16:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского по собственному желанию, сообщается на сайте Кремля. Временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края назначен Александр Усс.

Kremlin.ru Виктор Толоконский

Слухи о скорой отставке главы региона начали стремительно распространяться еще на прошлой неделе. Среди возможных преемников губернатора в СМИ фигурировали Олег Бударгин, Виктор Томенко, Сергей Сокол, Алексей Текслер, Михаил Котюков и ряд других.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Толоконский уже попрощался с политической и управленческой элитой региона на специально созванном совещании.

«Я ухожу. И даже уезжаю. Есть сожаление, что не все проекты реализованы до конца, но я всегда был за обновление. Я не первый раз прощаюсь с коллегами, обычно всегда был мыслями уже в новой работе. Сегодня это не так. Извиняюсь, если кого-то обидел. Я бываю вспыльчив, но работал с любовью всегда. И если не хватило всем душевного тепла — извините», — сказал он собравшимся.

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Добавим, что с начала этой недели Путин принял отставки губернаторов Самарской и Нижегородской областей, а также руководителя НАО. По данным различных источников, отставки глав регионов продолжатся, уволены будут около десяти-пятнадцати глав регионов. Большинство политологов связывают эти кадровые решения с приближающимися губернаторскими выборами.

Виктор Толоконский родился в 1953 году. В советский период работал преподавателем политэкономии в Новосибирском государственном университете, Новосибирском институте народного хозяйства, а также начальником отдела областной плановой комиссии и заместителем начальника главного планово-экономического управления.

В 1996 году избран мэром Новосибирска, в 2000 — губернатором Новосибирской области. В 2010 году стал полпредом президента в Сибири, с 2014 года — губернатор Красноярского края.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Александром Уссом

Справка:

Александр Усс, председатель Законодательного собрания Красноярского края с 1998 года.

Родился 3 ноября 1954 года в д. Новогородка Иланского района Красноярского края. Образование высшее, окончил Красноярский государственный университет, доктор юридических наук, профессор.

Трудовая деятельность: 1976—1981 — стажер-исследователь, аспирант Томского государственного университета; 1981—1993 — ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры уголовного права и криминалистики Красноярского государственного университета; 1993—1997 — начальник правового управления, заместитель губернатора Красноярского края; 1993—1995 — депутат Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 1998—2001 — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; с 1998 года по настоящее время — председатель Законодательного Собрания Красноярского края.

Общественно-политическая жизнь: президент Сибирского федерального университета; член Совета по внешней и оборонной политике; член Совета по взаимодействию Совета Федерации Федерального Собрания РФ с законодательными органами государственной власти субъектов РФ (Совет законодателей); член президиума Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; председатель Координационного совета по проблемам высшей школы Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»; в 2011 году избирался заместителем председателя Комитета по мониторингу Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ); в 2015 году избран председателем правления регионального объединения работодателей «Агропромышленный союз Красноярского края»; в 2016 году избран действительным членом Европейской академии наук и искусств; в 2016 году избран на должность председателя совета директоров акционерного общества «ЭРА Групп».

Имеет звания и награды: «Заслуженный юрист Российской Федерации» (2004), Благодарность президента Российской Федерации (2005), орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2005), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2010), почетный знак «За вклад в развитие Красноярского края» (2014), нагрудный знак «Герб города Красноярска» (2014). Награждён премией «Российский национальный Олимп» в номинации «Председатель Законодательного Собрания года» (2005), лауреат высшей юридической премии «Юрист года» (2014).