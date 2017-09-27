Нижний Новгород, 27 сентября, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Новому губернатору Нижегородской области Глебу Никитину достался не самый заурядный регион, считает политолог Евгений Семенов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя назначение заместителя главы Минпромторга РФ Глеба Никитина на пост врио губернатора Нижегородской области.

Уильям Хогарт. Выборы. Триумф депутатов. 1775

«Горьковская область издавна была индустриальным центром страны, центром оборонной науки и промышленности. Этот потенциал она сохраняет и поныне. В последнее время возникли тенденции заметного роста индексов промышленного производства. Открываются новейшие предприятия с высокотехнологичным производством. Регион обладает уникальными научными и инженерными ресурсами. Не случайно же президентом РАН стал нижегородец — Александр Сергеев. Полагаю, что компетенции Никитина, имеющего опыт управления промышленным и оборонным кластером, и интересы Нижегородской области как нельзя лучше синхронизируются», — отметил политолог.

Читайте также:

Губернатор Нижегородской области уволен после 12 лет работы на этом посту

Шанцев пообещал «переживать за Нижегородскую область» в новом статусе

При этом он уточнил, что ситуацию в регионе нельзя считать безупречной для хорошего старта нового губернатора: «Есть ряд проблем как экономического (высокий уровень госдолга при дефиците бюджета), так и политического характера. В первую очередь это фрондирующие муниципалитеты, за которыми стоят коррумпирующие их региональные финансово-промышленные группы».

«Никитину предстоит решить задачу, которая стоила карьеры Шанцеву. Задачу освобождения региональных и местных легислатур от влияния местного олигархата. Как он будет ее решать — опираясь на силовиков, которые, кстати, также полностью поменялись, или дипломатическими способами, пока сказать сложно», — заявил Семенов.

Несмотря на то, что Никитин заявил, что не будет менять команду, я полагаю, что это процесс неизбежный. Думаю, что продолжит работать принцип, определенный Путиным, и к управлению на региональном уровне также начнут приходить молодые технократы. Никитин хорошо ориентируется в вопросах экономики, финансов, управления имуществом и промышленностью, поэтому его компетенции обещают перемены именно в этих блоках правительства. Можно ожидать ухода из правительства соратников губернатора Шанцева.

По словам Семенова, смена элит, которая наблюдается сегодня, отвечает общественному запросу на обновление. Новые главы субъектов в большинстве своем быстро получают кредит доверия населения. Об этом свидетельствует высокий уровень электоральной поддержки, которую получили «молодые технократы» на прошедших в сентябре выборах.

Читайте также: «Последние годы мне было трудно»: Шанцев попрощался

«Поэтому опасения, связанные с предстоящими в марте 2018 г. выборами президента, избыточны. Полагаю, что представители молодого поколения губернаторов справятся с задачей организации и проведения выборов не хуже, чем политические тяжеловесы», — считает политолог.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 сентября 2017 года губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев был уволен с занимаемой должности по собственному желанию.

В этот же день временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Глеб Никитин. Он будет исполнять обязанности губернатора до выборов нового главы региона, которые должны пройти осенью 2018 года.

До своего назначения Никитин занимал пост заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации.

Ожидается, что представление Никитина в новом статусе произойдет 27 сентября 2017 года.

На своем последнем брифинге Шанцев заявил, что рассматривает возможность продолжить карьеру в качестве сенатора или в одной из госкорпораций.