Москва, 27 сентября, 2017, 21:37 — ИА Регнум. С 13 по 15 октября проект «Иноекино» устраивает ретроспективу нидерландского режиссера Пола Верховена. В кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска покажут фильмы «Робокоп», «Вспомнить всё» и «Звёздный десант».

Цитата к/ф «Звездный десант». реж.Пол Верховен . 1997. США В строю

«Нидерландский режиссер Пол Верховен из тех авторов, которые перебрались в Голливуд из Европы, при этом сумели не растерять самобытность, снимая вполне себе коммерческое кино, — рассказывает Алексей Бажин, руководитель проекта «Иноекино». — Я люблю оба его кинематографических периода: и нидерландский, когда он много работал с выдающимся актером Рутгером Хауэром («Плоть+Кровь», «Турецкие наслаждения»), и американский, благодаря которому он стал известным всему миру автором. Собственно, мы и покажем фильмы, снятые Верховеном именно в Голливуде.

Занятно, что многие зрители принимают фильмы Верховена за чистую монету при том, что они доверху напичканы сатирой на американское общество, его капиталистические ценности, с которыми режиссер так и не смог смириться. И при всем при этом многие его фильмы были коммерчески успешны. Такой вот парадокс».

Верховен неоднократно заявлял в интервью, что весьма критически относится к Америке. Это находит отражение и в его первой американской картине «Робокоп». Режиссер создал антиутопию-сатиру на американское общество, в котором материализм выходит на первый план, а хиппи предпочли корпоративные идеалы свободной любви.

Цитата к/ф «Робокоп». реж.Пол Верховен . 1987. США Добыча

Фильм неспроста напоминает картину Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Сценарист «Робокопа» Эдвард Ноймайер ранее работал на съемках у Скотта простым ассистентом, однако идея фильма настолько его зацепила, что он решил создать собственную историю об альтернативной вселенной, главным героем которой стал бы андроид-полицейский. За два года работы над сценарием Ноймайеру удалось создать лишь 40 страниц, и тогда ему на помощь пришел Майкл Майнер, который внес свои детали в историю. Последним редактором сценария стал непосредственно Пол Верховен.

По меркам 1980-х картина была очень жесткой, однако это не помешало ей завоевать популярность у зрителей и принести своим создателям многомиллионные сборы. Столь высокий успех привел к созданию нескольких сиквелов.

Цитата к/ф «Робокоп». реж.Пол Верховен . 1987. США Робокоп

Фильм «Робокоп» очень понравился Арнольду Шварцнегеру, который и пригласил Пола Верховена стать режиссером новой картины «Вспомнить всё». Еще до того, как Верховен взялся за работу, сценарий попал в «проектный ад». Сценаристы Дэн О’Бэннон и Рональд Шусетт, которые приобрели права на экранизацию рассказа «Мы вам всё припомним» Филиппа Дика, долгое время находились в поисках инвесторов.

В середине 80-х продюсер Дино Де Лаурентис согласился реализовать картину, пригласив на место режиссера Дэвида Кроненбера. Однако взгляд Кроненбера и Шусетта на будущий фильм значительно расходились. Когда поступила информация о низких кассовых сборах картины «Дюна», над которой работал Лаурентис, Кроненбер и вовсе отказался от работы. Тогда в процесс вступил Шварцнегер, который рассматривал «Робокопа» Верховена как образец для съёмок нового фильма.

Цитата к/ф «Вспомнить все». реж.Пол Верховен . 1990. США Путешествие

В основу картины «Звёздный десант» также легло ранее опубликованное произведение. Несмотря на то, что фильм снят по мотивам одноименного романа Роберта Хайнлайна, экранизация значительно отличается от первоисточника. Если роман Хайнлайна нередко обвиняли в пропаганде милитаризма и фашистской идеологии, то Верховен задумал картину, которая должна была носить сатирический, антивоенный характер.

«Фильмы, которые выбраны для мини-ретроспективы, составляют, можно сказать, трилогию. Это фантастические боевики, — комментирует кинокритик Валерий Рокотов. — Когда Верховен набил руку на режиссуре и купил билет в Голливуд, перед ним ясно обозначилась проблема: выпрут его оттуда или оставят? Он сам про это рассказывает. Многих европейских режиссёров попёрли после первого же проекта, и ему не хотелось разделить их судьбу. Верховен понял, что их беда была в том, что они самоутверждались в творчестве. А надо было послать это самоутверждение и работать на кассу. Нужно было делать боевики, причём необычные, удивительные, фантастические, заполненные действием до такой степени, чтобы зритель забывал про попкорн.

Сильная сторона Верховена — в том, что он математик. Он абсолютно точно говорит о том, что гуманитарию работать с огромным материалом трудно. Ему это, как правило, оказывается не по зубам. А вот человек, пришедший в кино из математики, легко справляется с огромными формами. Все три его фантастических боевика — «Робокоп», «Вспомнить всё» и «Звёздный десант» — оказались сделаны так, что их успех был математически неизбежен. Их явно просчитал мозг-компьютер. Эстетическое чувство, развитое в Европе, добавило в это кино «секретный ингредиент». Везде звучит точная нота: сострадания человеку, ставшему киборгом («Робокоп»), сопереживания герою, у которого похитили память («Вспомнить всё») и ностальгия по социальному идеалу («Звёздный десант»)».

Цитата к/ф «Звездный десант». реж.Пол Верховен . 1997. США Перед боем

Показы лент состоятся в кинотеатрах «Формула Кино Горизонт» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург) и «Победа» (Новосибирск). Все картины продемонстрируют на английском языке с русскими субтитрами.