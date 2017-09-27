Багдад, 27 сентября, 2017, 08:04 — ИА Регнум. Совет министров Ирака выдвинул ультиматум Иракскому Курдистану: контроль над аэропортами региона должен быть передан под контроль Багдада в течение трех дней, сообщает 27 сентября Kurdistan.ru.

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Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади подчеркнул, что если данное требование не будет выполнено, то центральное правительство страны закроет аэропорты в Ираксом Курдистане.

«Мы решили остановить все авиакомпании, прилеты и посадки самолетов из региональных и мировых стран в аэропорты Эрбиля и Сулеймании, и наоборот. Решение будет принято в течение трех дней, к пятнице», — подчеркнул Абади.

Запрет не коснется гуманитарных и аварийных рейсов, при условии, если они получат разрешение у Багдада на посадку, также запрет не коснется внутренних рейсов.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане состоялся референдум о независимости, подавляющее число жителей региона высказалось за отсоединение от Ирака, Багдад придерживается позиции о незаконности данного голосования.

Запрет на международные авиарейсы в Иракском Курдистане, как очевидно аналитикам, является частью санкционных мер, которые применяются к Эрбилю в ответ на несогласованный с Багдадом плебисцит.