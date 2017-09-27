Литва пиарится на «агрессии России», а США — на войне с КНДР: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 сентября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Обратная сторона соцсетей: в Белоруссии вынесен первый судебный приговор бойцу ДНР;
- Возможно, хоть и нежелательно: Трамп опять готов к военным действиям против Северной Кореи;
- Отголоски учений «Запад-2017»: в Литве заявили, что предотвратили агрессию России;
- Законы РФ должны соблюдаться: Песков прокомментировал возможную блокировку Facebook;
- Назначен незаконно: рязанского экс-губернатора требуют изгнать из Совета Федерации.