Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 27 сентября, 2017, 05:36 — ИА Регнум. Белый дом США распорядился послать в Пуэрто-Рико флотилию военных кораблей и 2500 военных для преодоления гуманитарного кризиса, наступившего на острове после урагана «Мария», передает Associated Press.

Ураган

По словам администратора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Брока Лонга, в настоящий момент 16 кораблей береговой охраны и ВМФ уже находятся в территориальных водах Пуэрто-Рико, еще десять кораблей, в том числе корабль-госпиталь USNS Comfort, прибудут в ближайшие дни.

Кроме 2500 военных, которые присоединятся к операции по ликвидации катастрофы и раздаче гуманитарной помощи, в Пуэрто-Рико также направлено отдельное гражданское подразделение для оповещения населения.

Также на остров самолетами и по морю уже доставлены четыре миллиона готовых обедов и шесть миллионов литров питьевой воды. Однако Лонг отметил, что этого количества категорически недостаточно для острова, население которого составляет 3,4 млн человек, большая часть из которых нуждается в помощи.

В качестве основной проблемы для доставки гуманитарной помощи Лонг отметил недостаточность транспортной инфраструктуры Пуэрто-Рико — на остров «нельзя просто привезти грузовики (с гуманитарной помощью — прим. ИА REGNUM )».

"Инфраструктура слабая… Кроме того, серьезность катастрофы повлияла на способность местных органов власти реагировать аналогично тому, что мы видели с Техасом и Флоридой», — заключил Лонг.

Напомним, 19 сентября на Пуэрто-Рико обрушился ураган «Мария». Жертвами урагана стали по меньшей мере 18 человек. Разрушения от урагана на острове являются самыми серьезными за последние 85 лет.