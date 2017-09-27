Магаданская область, 27 сентября, 2017, 05:38 — ИА Регнум. В Магаданской области проводится предварительное следствие по уголовному делу о незаконном хранении и пересылке 14 кг золота и серебра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Rob Lavinsky / iRocks.com Золото [

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Предварительно известно, что в сентябре 2017 года в почтовом отправлении колымчанина нашли сплав самородного золота в 14 кг, он содержал 11,4 кг чистого золота. Там же было обнаружено 2,8 кг чистого серебра.

Мужчина утверждает, что нашёл драгметалл в посёлке Палатка, какое-то время он хранил его дома, а после решил отправить в Москву.

По данным Центробанка РФ, стоимость изъятого золота и серебра превышает 28 млн рублей.

На данный момент по уголовному делу о незаконном хранении и пересылке 14 кг золота и 2,8 кг серебра проводится предварительное следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 года на Колыме было добыто 27,9 тонн золота, в 2017 году горняки планируют добыть свыше 30 тонн золота, а на 2018 год регион может выйти на уровень в 35 или даже 40 тонн золота.