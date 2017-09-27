Москва, 27 сентября, 2017, 05:26 — ИА Регнум. Крепость слабоалкогольных напитков, выпускаемых в России, может снизиться в результате введения нового ГОСТа, 27 сентября пишет газета «Известия».

Баночный алкоголь

Уточняется, что в случае введения Росстандартом нового ГОСТа, производителям слабоалкогольных напитков придется снизить их максимальный градус (массовая доля спирта) с девяти до семи. Речь идет о таких напитках как «Джин-тоник», «Ром-кола», «Отвертка».

"В случае принятия ГОСТа все производители коктейлей в банках будут обязаны подчиниться этому требованию, — сообщает издание. — Они считают, что понижение крепости всего на два градуса не окажет серьезного влияния на их деятельность».

Отмечается, что эти изменения положительно скажутся на социальной обстановке, поскольку «главные потребители такой продукции — это молодежь и женщины».

По данным издания, Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности подготовлен соответствующий проект. Новый стандарт может заменить закон, действующий с 2008 года.

Также нововведение предполагает запретит на искусственный подсластитель и ограничения для ортофосфорной кислоты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа стало известно, что существует идея запретить производство и продажу так называемого порошкового алкоголя — чтобы обезопасить российских граждан от вредной для здоровья продукции.