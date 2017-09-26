Лхаса, Китай, 27 сентября, 2017, 01:33 — ИА Регнум. Самый высокий в мире автомобильный тоннель открыт для движения в провинции Сычуань на юго-западе Китая спустя пятнадцать лет с момента начала его проектирования, сообщает 26 сентября агентство «Синьхуа».

Тоннель

Проект тоннеля, который должен «прорезать» гору Чола Тибетского нагорья состоит из тоннеля длиной семь километров и пяти километров вспомогательных дорог.

По-тибетски название горы Чола означает горы такой высоты, что даже орлы не способны перелететь их. Самая высокая точка горы достигает 6168 метров над уровнем моря и покрыта снегом восемь месяцев в году.

«Тоннель расположен на высоте выше 4 км. Его длина, разреженный водух и низкие температуры, связанные с высотой, бросили вызов при его строительстве», — заявил генеральный конструктор тоннеля Вэй Яньцин.

Целесообразность постройки тоннеля начали исследовать еще в 2002 году. Процесс разработки плана занял восемь лет, прежде чем началось строительство в 2012 году.

По словам главы транспортного бюро Тибетской автономной префектуры Гразе Ван Цяна, стоимость проекта составила около 1,28 млрд юаней ($196,9 млн).

От также отметил, что тоннель с движением в двух направлениях, ограничивает скорость транспорта 40 км/ч, в связи с чем занимает порядка 10 минут, чтобы его проехать насквозь. Ранее транспортные средства вынуждены были тратить более двух часов для проезда в обход горы по дороге, где был высокий риск снежных бурь, гололедицы и схода оползней.