Санкт-Петербург, 27 сентября, 2017, 11:58 — ИА Регнум. 26 сентября в Санкт-Петербурге в Литературно-мемориальном музее Ф.М.Достоевского открылась выставка работ Виктора Пивоварова«Иллюстрация и галлюцинация», приуроченная к 80-летию художника, с 1982 годя живущего в Праге. На выставке представлены иллюстрации к трем произведениям Федора Михайловича Достоевского, хранящиеся в собрании музея, к книге стихотворений Шарля Бодлера «Цветы зла», а также оформленные художником детские книги.

Виктор Пивоваров. Встреча. 1970

Виктор Пивоваров начал активно работать в графике в 60-е годы, тогда же, когда был создан Музей Достоевского. В то время творчество основоположника московского концептуализма не было признано, он и его единомышленники принадлежали к так называемой «второй культуре», считались чуть ли ни диссидентами. Музей приобрел иллюстрации молодого графика к творчеству великого писателя, те же работы, на покупку которых у музея не хватило средств, художник передал в дар.

Виктор Пивоваров. Ночь. 1970

«Эти работы составляют гордость нашей коллекции, мы очень дорожим тем, что у нас есть эти замечательные иллюстрации, — рассказывает директор музея Наталья Ашимбаева. — Вот здесь вы видите работы к «Запискам из Мертвого дома», к роману «Бесы», к «Сну смешного человека». Кроме того, мы получили от московского коллекционера Багдасаряна работы к поэтической книге Шарля Бодлера «Цветы зла». Эти работы мало кто видел, и вот они тоже представлены здесь. В этой книге есть такие струны и такие темы, которые перекликаются с миром романов Достоевского».

На выставке, прежде всего, притягивают внимание иллюстрации к роману «Бесы». Они созданы в резкой, гротескной манере, чем-то напоминающей стилистику немецких экспрессионистов, персонажи действительно напоминают то бесов, то мучимых в аду грешников — искаженные лица, выпученные глаза, крупные капли пота. Адские мотивы прослеживаются и в иллюстрациях к «Запискам из Мертвого дома», но в фигурах страдающих каторжан брезжит намек на искупление, сквозь мрак пробивается свет. «Цветы зла» воплощены в рисунках совсем иначе — это не мучение за грехи, а искушение ко злу. Зло здесь хочет казаться прекрасным и соблазнительным, но сквозь прелестные формы проступают мертвые кости, прорастают ядовитые цветы со змеями вместо тычинок, а ложе страсти превращается в могильную яму. Но это не гротеск на грани карикатуры и не изображение страданий, а тонкое поэтически-философское размышление, эти работы никак не спутаешь с иллюстрациями к прозе. «Сон смешного человека», сочетающий, как и в самом рассказе Достоевского, в себе сон и явь, являет все те же размышления о жизни и смерти, о чистоте и зараженности грехом. Нагота здесь обозначает не соблазн, а невинность, а вот на главном герое и на озверевшем убийце в работе «Конец» есть одежда (возможно, намек на Адама и Еву, которые стали прикрывать свои тела только после грехопадения). Художник применяет средства монтажа, свойственные кино и комиксу — каждая работа разделена на две неравные части, соединение разных планов создает напряженную динамику.

Виктор Пивоваров. Капля.. 1970

«Пивоваров выбрал самые сложные произведения, которые очень нелегко иллюстрировать, — делится своим мнением искусствовед Наталья Козырева. — Сопряжение воображения, сна и сочиненного другим человеком текста — это самое сложное, что есть в работе иллюстратора. Он должен войти в мир автора текста и своего собственного читательского воображения и вместе с тем так, чтобы это было понятно и многим другим читателям».

Виктор Пивоваров. Обложка книги «Оле-Лукойе». 1971

Кроме глубоких, философских и очень жестких работ, у Пивоварова есть множество прекрасных иллюстраций к детским сказкам — к «Черной курице» Погорельского, к сказкам Андерсена, к пронзительному «Щедрому дереву» Шела Силверстайна. Эти работы тоже можно увидеть на выставке, а «Щедрое дерево» даже полистать. Выставка продлится до 25 октября.