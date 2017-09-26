Дамаск, 27 сентября, 2017, 00:25 — ИА Регнум. Вертолет ВКС РФ сбит в районе провинции Хама (Сирия) группировкой Jaish Al-Izza, входящей в армию сирийской оппозиции. Об этом сообщается в Twitter группировки.

U.S. Marine Corps Пуск ракеты противотанкового комплекса TOW

Тип вертолета не уточняется. Против российского вертолета применен тяжелый противотанковый комплекс TOW. Судьба экипажа не известна.

Напомним, Jaish Al-Izza входит в состав финансируемой США Свободной Сирийской армии, которая в Сирии сражается против правительственных войск Башара Асада.

Вашингтон заявляет при этом, что в Сирии занимается только борьбой с террористами группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября стало известно, что в провинции Эль-Хасаке (Сирия) девять мирных жителей погибли в результате двух авианалетов так называемой антитеррористической коалиции во главе с США.