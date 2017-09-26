Ереван, 26 сентября, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Евросоюз не потерпит, если какая-то часть региона (Закавказья) станет зоной чьего-либо абсолютного влияния. Об этом на конференции «Перспективы Восточного партнерства» сегодня, 26 сентября, заявил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальски.

«Мы не хотим, чтобы нас рассматривали как сторону, участвующую в игре, которая ничего нам не дает. Евросоюз не хочет играть в эту игру. Мы также однозначно отвергаем идею разделения Европы или любой другой части мира на исключительные зоны влияния», — сказал Свитальски.

Он также призвал власти Армении не дожидаться процесса либерализации визового режима между Арменией и Европейским союзом, а начинать подготовку прямо сейчас.

«Начните свою внутреннюю подготовку сегодня, потому что опыт Грузии, Украины и Молдовы показывает, что каждая страна должна произвести множество законодательных и административных изменений для удовлетворения нужным требованиям. Итак, не теряйте времени и делайте домашнее задание, и я надеюсь, что этот момент наступит. А теперь давайте поддержим грузин и пожелаем им успехов в деле введения либерализации визового режима, поскольку это окажет хорошее влияние на Армению», — сказал посол ЕС.

Он кратко коснулся нового соглашения, которое будет подписано между Европейским союзом и Арменией в ноябре, подчеркнув, что в Брюсселе настроены положительно. «Я считаю, что хорошие новости будут получены для Армении на саммите в Брюсселе», — подчеркнул дипломат.

Тем не менее Свитальски заметил, что после горького опыта прошлого саммита изменились настроения как у инициаторов партнерства, так и у партнеров. «Сегодня совсем другой уровень ожиданий и претензий», — отметил он, добавив, что в целом небольшие ожидания и от самой программы «Восточное партнерство». По его словам, основная цель «Восточного партнерства» — стабилизация экономик стран-партнеров. Он также выразил озабоченность тем фактом, что сами страны «Восточного партнерства» очень вяло взаимодействуют между собой.

Посол Пётр Свитальски не в первый раз призывает власти Армении выполнять «домашнее задание». После конституционного референдума в декабре 2015 г., в ходе которого европейские наблюдатели зафиксировали множество нарушений, а в итоговом докладе БДИПЧ/ОБСЕ наблюдательная миссия подвергла серьезной критике власти Армении, посол Петр Свитальски увязал выполнение рекомендаций наблюдателей с международной репутацией Армении.

«Да, Избирательный кодекс и процессы нуждаются в улучшении, и доклад является очередным доказательством этого. Отнеситесь к нему серьезно, выполните домашнее задание. Народ Армении и государство во многом выиграют, если эти рекомендации, критические замечания будут выполнены», — сказал посол ЕС в феврале 2016 г.

Как ранее писало ИА REGNUM, после каждых всеобщих выборов в Армении Евросоюз, США и европейские наблюдатели критикуют власти Армении за фальсификации и требуют провести реформы, угрожая в противном случае лишить финансовой помощи. Однако, спустя некоторое время все угрозы забываются, и в Армению продолжают поступать многомиллионные гранты и кредиты для улучшения ситуации с правами человека, продвижения демократии и т.д. На решение европейских чиновников не влияют и всевозможные отчеты, доклады и рейтинги международных организаций, согласно которым в Армении не улучшается ситуация ни с правами человека, ни с основными свободами, ни с коррупцией.

Такое впечатление, что у высшего руководства страны лучше всего получается водить европейцев за нос, а не проводить предлагаемые и финансируемые реформы. И в этой связи возникает очевидный вопрос — зачем призывать делать домашнее задание, если его никто не будет проверять?

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