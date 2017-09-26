Москва, 26 сентября, 2017, 21:35 — ИА Регнум. В сфере государственных торгов самая острая проблема — проблема аффилированности участников, заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября генеральный директор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский. Комментируя ситуацию со взяточничеством в Минобороны, он отметил, что громкие расследования и единичные аресты — это лишь верхушка айсберга, и коррупция по-прежнему остаётся в тени.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

Несмотря на то, что сейчас за подобное правонарушение дают больший срок, чем за убийство, преступников это не останавливает. Проблема кроется в том, что на взятках попадается один человек, в то время как управленческие решения, как правило, находятся в руках группы лиц, связанных с аффилированными структурами, следы которых зачастую отследить невозможно. За последние годы обстановка принципиально не изменилась — те предприниматели, кто участвовал в крупных торгах на серьёзные суммы и выигрывал, делали это именно через аффилированные группы.

«До 50% экономики у нас находится в сером секторе, оборачиваются наличные деньги, и выиграть какие-либо государственные торги, не будучи аффилированным с заказчиком, практически невозможно. Если посмотрим должность человека (начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны полковник Александр Вакулин), то он как раз отвечал за техническую подготовку государственных закупок, выбирал по конкурсу подрядчиков, работали вместе, готовили техническое задание и все формы, требующиеся для проведения торгового конкурса. Это только верхушка айсберга, человек один такое решение не принимает — это делает группа лиц», — подчеркнул он.

Петропольский отметил, что есть множество способов сделать так, чтобы неаффилированная структура даже не была допущена к участию в конкурсе, не говоря уже о победе. Несмотря на ФЗ-44 о госзакупках, который гарантирует непредвзятость, работу ФАС, которая старается оспаривать результаты торгов, прошедших с нарушениями, большая доля аукционов проходит в серую. При этом, если результаты торгов отменяются по решению ФАС или решению суда, то в дальнейшем зачастую в качестве новых заказчиков вновь приходят аффилированные организации.

«Не представляю, как можно регулировать более жестко, чем сейчас. У нас за подкуп должностного лица срок больше, чем за убийство, и штрафы стократные, человек, которого признают виновным в коррупции в сегменте госзаказа, должен выплатить после отбывания срока десятки миллиардов рублей. Решения по последним уголовным делам в этой сфере начинаются от 10 лет лишения свободы. Суды настроены на то, чтобы коррупционеров ловить и наказывать», — добавил он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) расследует уголовное дело о взятке в Минобороны РФ в размере 368 млн рублей. В Москве заявили, что намерены найти способы борьбы с коррупцией, одним из которых должно стать обеспечение безопасности сделок.

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