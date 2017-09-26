Минск, 26 сентября, 2017, 19:11 — ИА Регнум. Стратегические учения «Запад-2017» были традиционными, а их задача — оценка военных навыков и проработка разных штатных и нештатных ситуаций, считает эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец, комментируя для ИА REGNUM развернутую медийную кампанию, направленную против проходивших маневров.

Mil.ru На учениях «Запад-2017»

«Это стандартные учения, поэтому здесь никаких технических проблем не было. Основной итог этих учений — он показал, что никакой угрозы со стороны Российской Федерации для Белоруссии нет, о чем неоднократно заявляли ряд белорусских и экспертов и оппозиционеров. Учения показали слаженность действий белорусской и российской армий. Как мы видим, никакой оккупации не произошло, а эти эксперты неожиданно исчезли и теперь комментариев не дают. Они уверяли, что обязательно будет оккупация и Лукашенко обязательно свергнут», — говорит эксперт.

Болкунец также отмечает, что сейчас некоторые аналитики говорят, что только благодаря информационной кампании они смогли предотвратить «оккупацию Белоруссии».

«По-моему, это бред. Притом никто не говорит о том, что учение, которое проходит в Польше и соседних с Белоруссией странах с участием американцев, представляет угрозу. Почему американцы, например, не могут Польшу оккупировать? Такой риторики нет. А в случае с Белоруссией, которая является членом ОДКБ и является партнером России по Союзному государству, такой тезис прозвучал», — подчеркнул Болкунец.

Касаясь темы инспектирования учений президентами России и Белоруссии порознь — на своих территориях, аналитик считает, что каких-то существенных разногласий в этом вопросе у глав государств нет, и выстраивать какие-то конспирологические версии не стоит.

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Напомним, с 14 по 20 сентября стратегические учения «Запад-2017» проходили на девяти полигонах России и Белоруссии. В маневрах приняли участие порядка 12,7 тыс. военнослужащих, задействованы около 70 самолетов и вертолетов, а также до 680 единиц боевой техники. Учения Вооруженных сил России и Белоруссии сопровождались активной кампанией западных и белорусских оппозиционных средств массовой информации, которые пытались представить Россию как агрессора и приписывали ей планы по оккупации Белоруссии и свержению Александра Лукашенко.

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