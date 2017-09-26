«Запад-2017»: Почему американцы не могут Польшу оккупировать?
Минск, 26 сентября, 2017, 19:11 — ИА Регнум. Стратегические учения «Запад-2017» были традиционными, а их задача — оценка военных навыков и проработка разных штатных и нештатных ситуаций, считает эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец, комментируя для ИА REGNUM развернутую медийную кампанию, направленную против проходивших маневров.
«Это стандартные учения, поэтому здесь никаких технических проблем не было. Основной итог этих учений — он показал, что никакой угрозы со стороны Российской Федерации для Белоруссии нет, о чем неоднократно заявляли ряд белорусских и экспертов и оппозиционеров. Учения показали слаженность действий белорусской и российской армий. Как мы видим, никакой оккупации не произошло, а эти эксперты неожиданно исчезли и теперь комментариев не дают. Они уверяли, что обязательно будет оккупация и Лукашенко обязательно свергнут», — говорит эксперт.
Болкунец также отмечает, что сейчас некоторые аналитики говорят, что только благодаря информационной кампании они смогли предотвратить «оккупацию Белоруссии».
«По-моему, это бред. Притом никто не говорит о том, что учение, которое проходит в Польше и соседних с Белоруссией странах с участием американцев, представляет угрозу. Почему американцы, например, не могут Польшу оккупировать? Такой риторики нет. А в случае с Белоруссией, которая является членом ОДКБ и является партнером России по Союзному государству, такой тезис прозвучал», — подчеркнул Болкунец.
Касаясь темы инспектирования учений президентами России и Белоруссии порознь — на своих территориях, аналитик считает, что каких-то существенных разногласий в этом вопросе у глав государств нет, и выстраивать какие-то конспирологические версии не стоит.
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Напомним, с 14 по 20 сентября стратегические учения «Запад-2017» проходили на девяти полигонах России и Белоруссии. В маневрах приняли участие порядка 12,7 тыс. военнослужащих, задействованы около 70 самолетов и вертолетов, а также до 680 единиц боевой техники. Учения Вооруженных сил России и Белоруссии сопровождались активной кампанией западных и белорусских оппозиционных средств массовой информации, которые пытались представить Россию как агрессора и приписывали ей планы по оккупации Белоруссии и свержению Александра Лукашенко.
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