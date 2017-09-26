Нижний Новгород, 26 сентября, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Валерий Шанцев рад, что ситуация с его отставкой наконец разрешилась. Об этом он заявил нижегородским журналистам на импровизированном брифинге, который прошел у Зачатьевской башни нижегородского кремля, восстановленной во время губернаторства Шанцева.

Андрей Репин ИА REGNUM Валерий Шанцев

«Должен признать, последние годы мне было трудно. Татьяны Владимировны нет уже три года (Татьяна Шанцева, супруга губернатора, умерла в 2014 году — прим. ИА REGNUM )… Я рад, что всё наконец закончилось», — заявил Шанцев.

Отвечая на вопросы, он посоветовал новому руководству области «поработать с Борской поймой» — территорией напротив Нижнего Новгорода на другом берегу Волги.

По мнению Шанцева, Нижнему Новгороду необходим свой центр деловой активности — свой Сити.

«В Москве есть, нужно чтобы и в Нижнем Новгороде был. Мы уже поработали над этим вопросом, построили новый мост. Строится метро, можно будет на другой берег провести тоннель или метромост, замкнуть это транспортное кольцо еще одним мостом в Подновье. А на территории Борской поймы построить город третьего тысячелетия. Это уникальное место, такое надо еще поискать», — уверен Шанцев.

Говоря о том, что отставка состоялась за несколько месяцев до того, как в Нижнем Новгороде должен быть построен стадион к чемпионату мира по футболу, Шанцев отметил, что ему не обидно.

«Стадион-то я построил. Что тут осталось-то? Совсем немного», — заявил он.

Он также сообщил, что с новым местом работы пока не определился, но без дела сидеть не собирается. В качестве возможных вариантов дальнейшего трудоустройства Шанцев назвал Совет Федерации или какую-то госкорпорацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября 2017 года губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев указом президента РФ был уволен по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области назначен Глеб Никитин, занимавший до этого должность заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации.

Шанцев возглавлял Нижегородскую область с 2005 года. В 2010 году он повторно был назначен президентом РФ губернатором Нижегородской области, а в 2014 году выиграл всенародные выборы, набрав более 86% голосов.