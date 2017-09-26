Минск, 26 сентября, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Белоруссия активно выходит на украинский энергетический рынок. Впервые компания «Белоруснефть» начала бурить скважины на Украине. Об этом сегодня, 26 сентября, заявили в белорусской нефтяной компании.

Белоруссия и Украина

«Белоруснефть» пробурит четыре наклонно-направленные скважины № 25 Семиренковского газоконденсатного месторождения по контракту с украинской частной газодобывающей компанией «ДТЭК Нефтегаз».

По словам генерального директора ДТЭК «Нефтегаз» Игоря Щурова, начало бурения белорусскими специалистами скважин — это знаковое событие для отрасли. Щуров надеется, что совместная работа белорусской и украинской компаний «станет успешным примером для всей отрасли и обеспечит очередной вклад в энергонезависимость страны».

Глава «Белоруснефти» Александр Ляхов, в свою очередь, заявил, что для белорусской компании «ДТЭК Нефтегаз» — важнейший партнёр, в котором белорусской стороне нравится и стратегия работы, и темпы прироста добычи, и подходы к развитию ресурсной базы.

Глубина скважин составит почти 6 тысяч метров. Работу проведут безамбарным методом при помощи специального осушителя. Использовать планируется современное оборудование, в частности итальянское.

Напомним, что «Белоруснефть» выиграла тендер по проведению соответствующих работ в июле 2017 года. Тогда же представители белорусской и частной украинской нефтекомпаний обсудили и другие перспективы сотрудничества.

В целом в последнее время белорусская энергокомпания стала довольно активно вести свою деятельность на украинской рынке. В основном за счет работы украинского дочернего предприятия ООО «Сервис Ойл». В частности, нефтяники Белоруссии сейчас заканчивают выполнением контракта из 50 операций гидроразрыва пласта в Полтавской области для компании «Укргаздобыча». Также «Белоруснефть» скоро будет проводить 3D-сейсморазведку с обработкой и интерпретацией данных с компаний «Надра-Геоинвест», после чего проведет аналогичные работы для «Укргаздобычи». Потом для последней компании белорусские нефтяники выполнят работы с применением колтюбинга.

Читайте также: «Белоруснефть» провела гидроразрыв пласта на Украине

Однако не только в нефтяной отрасли кооперация белорусских и украинских компаний растет. Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе также НЭК «Укрэнерго», ГПО «Белэнерго» и республиканское унитарное предприятие электроэнергетики Белоруссии «ОДУ» (РУП «ОДУ») договорились о предоставлении аварийной взаимопомощи в режиме параллельной работы энергетических систем Белоруссии и Украины. В понедельник, 25 сентября, стороны решили усилить сотрудничество в сфере атомной энергетики.

По этому поводу руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник сказал, что таким образом украинская сторона пытается подготовиться к отопительному сезону, используя при этом РБ как страну-посредника, чтобы напрямую не взаимодействовать с Москвой. Украинские власти называют «освобождением от энергетической независимости от России» меры по диверсификации своих энергоисточников, закупая при этом услуги и энергоносители втридорога за рубежом.