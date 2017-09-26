Вильнюс, 26 сентября, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Именно благодаря усилиям Литвы Россия не решилась совершить провокации против соседей во время учений «Запад-2017». Об этом сегодня, 26 сентября, заявил министр обороны Литвы Раймондас Кароблис, комментируя итоги российско-белорусских манёвров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны России Учение «Запад-2017»

Он также отметил, что литовские инспекторы, которые наблюдали за учениями, рассказали ему о «мощи российской армии».

«Россия учится на своем опыте, это уже не та армия, которая была в 2008 году в Грузии, даже не та, что в 2014 году была на Украине (в Литве считается, что в конфликте на Украине участвуют российские регулярные войска, впрочем, никакие доказательства не приводятся — ИА REGNUM ), видно, что извлечены уроки из действий в Сирии. Российская армия крепнет, улучшается взаимодействие, сокращается время реагирования. То есть оно все так же 24—48 часов, но срок принятия решения о мобилизации стал короче», — сказал Кароблис.

Руководство литовской армии также продолжает настаивать, что учения — это отработка «нападения на НАТО». «Разница в том, что декларировался сценарий борьбы с террористической группой, но в таких операциях не используется наступательное вооружение, необходимое для атакующих действий против превосходящих сил противника», — сказал командующий армии Литвы Витаутас Жукас.

Говоря о том, что «отсутствие инцидентов» — это именно «заслуга Литвы», Кароблис сказал: «Это наш успех. Отпор НАТО и Литвы сделал своё дело».

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Напомним, в течение девяти месяцев в Литве в ежедневном формате чиновники различного ранга заявляли, что Россия во время учений «Запад-2017» нападёт на Литву. После того, как никто не напал, сегодня в Литве заявили, что это потому, что Литва — победила.