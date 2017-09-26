Минск, 26 сентября, 2017, 16:39 — ИА Регнум. Белоруссия готовится к масштабной либерализации в свой экономике. Так, сегодня, 26 сентября, первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский внес на рассмотрение президента республики Александра Лукашенко ключевой документ по либерализации белорусской экономики — проект декрета «О развитии предпринимательства». Об этом сообщается на официальном сайте главы страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко отметил, что эти документы и нормативно-правовые акты должны способствовать либерализации экономики. Президент подчеркнул, что Минск уже немало сделал в этом направлении. Однако бизнесу нужно больше свободы.

«Я также согласен с тем, что если жизнь показывает, что мы где-то можем сделать шаги в этом направлении, их надо делать вовремя. Не думаю, что мы отстаем здесь, но тем не менее», — заявил белорусский лидер.

Задача проекта декрета — изменить механизмы работы государства и бизнеса: с одной стороны, максимально уменьшить вмешательство государства, а с другой, повысить саморегулирование бизнеса, его ответственность перед обществом. Все документы Лукашенко и Матюшевский детально обсудили, и в ближайшее время президент их подпишет.

В декрете перечислены единые требования по пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологии, в области охраны окружающей среды и ветеринарии, которые необходимы для соблюдения во время экономической деятельности. Сделано это для того, чтобы уменьшить нагрузку на бизнес в решении этих задач, сказал Лукашенко.

Планируется, что до 2020 года будет также введен запрет на появление новых налогов и повышение налоговых ставок. Эту инициативу президент Белоруссии оценил так:

«Посмотрим, что из этого получится».

Необходимо еще устранить излишние административные барьеры для бизнеса. Например, для начала предоставления бытовых, туристических углуг, торговли и организации общественного питания перевозок, производства сельхозпродукции, стройматериалов нужно будет подать только одно уведомление в исполком. Около 95% малого и среднего бизнеса сосредоточены в этих сферах.

Для упрощение ведения бизнеса в Белоруссии предусмотрены изменения в порядке лицензирования. В проекте декрета говорится, что разрешения должны выдавать с 1 июля 2018 года в электронной форме и для ведения только таких видов экономической деятельности, которые сопряжены с национальными интересами, правами, жизнью и здоровьем граждан, а также с влиянием на окружающую среду. Закрепляется исключительное право суда своим решением прекратить действие лицензии или аннулировать ее. В остальном лицензирование должно быть упразднено.

Еще одна важная деталь — пакет документов по либерализации белорусской экономики включает проект декрета по развитию Парка высоких технологий. Матюшевский надеется, что базовые нормы, заложенные в этом документе, поддержит Александр Лукашенко, так как они должны «кардинально изменить всю среду экономики».

Отметим, что в течение вот уже нескольких лет белорусские власти говорят о либерализации своей экономики, а еще в 2010 году Лукашенко подписал директиву № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь».

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ИА REGNUM ранее сообщало, что в Белоруссии давно назрела необходимость в структурных реформах, но в большинстве случаев президент отказывается от них, боясь, что эксперимент окажется неудачным. Правда, белорусская экономическая модель уже провалилась, и менять что-то надо в любом случае. В то же время реформы не обязательно должны быть либеральными, поскольку обычно более или менее нормально они работали в условиях быстрого роста мировой экономики, чего сейчас не наблюдается. В этой ситуации надеяться на то, что все наладится само самой — самая большая ошибка, на которой Белоруссия уже потеряла или теряет структурообразующие предприятия и кадровый потенциал.

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Так, поданный на рассмотрение Александру Лукашенко сегодня проект декрета «О развитии предпринимательства» потенциально может облегчить жизнь бизнесменам. Однако учитывая провал предыдущих попыток формальным образом устроить либерализацию белорусской экономики, с трудом верится, что теперь эта мера способствует значительному росту экономики бывшей советской республики.