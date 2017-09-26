Минск, 26 сентября, 2017, 16:44 — ИА Регнум. В Белоруссии с 26 сентября вступает в силу закон, согласно которому для ряда торговых предприятий в сельской местности будут установлены налоговые льготы и иные условия торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Речь идет об указе №345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания», который во вторник был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Виктор Киселёв. Покупательницы в сельпо. Перед праздником. 1957

Указ рассчитан на сельскую местность (до 2 тысяч человек в населенном пункте), а также на малые и средние городские поселения, где численность населения составляет от 2 до 10 тысяч человек.

Документ касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые в сельской местности занимаются розничной торговлей, организуют общественное питание, оказывают бытовые услуги, а также индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций в малых городах. Для них будет установлена пониженная ставка по налогу на прибыль (для юридических лиц) и по подоходному налогу с физических лиц в размере 6%. Для ИП будет действовать ставка в размере одной базовой величины в месяц. Такие условия для малого белорусского бизнеса предусматриваются на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Кроме того, объекты хозяйствования освобождаются от выплат НДС, а также от налога на недвижимость, от земельного налога и арендной платы за земельные участки. Но все это относится только к объектам и территориям государственной собственности.

Ряд юридических лиц получат возможность брать в аренду в селе, приобретать помещения под розничную торговлю или совершать другие действия, которые необходимы для увеличения такой площади. Касается это не всех, а только тех юрлиц, которые в розничном порядке продают продовольственные товары, и доля которых за прошлый год превысила 20%.

В сельской местности и малых городах государственные здания, сооружения, и другие помещения могут отчуждаться для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые будут осуществлять розничную торговлю, организовывать общественное питание и оказывать бытовые услуги. Причем отчуждать госсобственность будут на возмездной основе без проведения аукциона по рыночной стоимости.

Однако все эти меры точно не затронут розничную торговлю автомобильным топливом, механическими транспортными средствами, самоходными машинами, прицепами, ювелирными, бытовыми изделиями из драгоценных камней и металлов. Указ не касается еще и предпринимателей, которые занимаются обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств.

Налоговые льготы и другие условия торговли, общественного питания и бытового обслуживания для населенных пунктов и вне их будут определять областные Советы депутатов. Напомним, что соответствующий указ был подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко 22 сентября 2017 года. Рассчитываются, что все эти меры должны способствовать развитию предпринимательской деятельности в сфере торговли, питания и бытовых услуг в сельской местности и малых городах.

В связи с чем был принят такой указ? Все дело в том, что нелегальная торговля в сельской местности и небольших городах Белоруссии давно процветает. Однако не так давно с этим решили что-то делать. В феврале 2016 года заместитель министра торговли республики Артур Карпович на заседании коллегии ведомства заявил, что по итогам 2015 года нелегальная торговля в сельской местности достигла огромных масштабов. Самое неприятное в этой истории то, что частники часто продают товар сельчанам не сразу, а спустя какое-то время. Власти с этим ничего по существу сделать не смогли. Еще Карпович отмечал, что некоторые торговые сети массово привозят сельчан к своим магазинам. Таким образом доходы потребительской кооперации значительно сокращаются, что может привести к полному закрытию стационарных магазинов в селах.

Потребительская кооперация Белоруссии (Белкоопсоюз) уже не раз подвергалась серьезной критике со стороны властей. Еще в 2014 году Лукашенко отмечал технологическую отсталость системы «Белкоопсоюза» и её неконкурентоспособность.

Так, в последние годы, пока страна находится в тяжелом экономическом кризисе, потребительские кооперативы даже с поддержкой государства уже не могут удовлетворять потребности сельского населения ни количественно, ни качественно, ни с точки зрения ценовой доступности. И виной тому — сами власти, которые заранее не обратили свое внимание на проблемы отрасли, а спохватились только, когда она стала загнивать.