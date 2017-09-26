Донецк, 26 сентября, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Огромные очереди машин с людьми, стоящих часами в очереди на контрольных пунктах въезда-выезда с территории республик на украинскую сторону, стали приметой времени в эти годы войны. В ДНР людей, постоянно выезжающих на Украину и возвращающихся обратно, называют «туристами».

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум

Статистика зашкаливает. Только в 2016 году линию разграничения пересекли 8,5 миллионов человек. Это больше, чем всё довоенное население бывших Луганской и Донецкой областей. Многие совершают поездки на ту сторону по несколько раз в году. Причем 41 процент всех пассажиров говорят, что едут к родственникам, 38 процентов — за покупками, 32 процента — снять деньги с украинских карт, в основном пенсионных и социальных, 27 процентов — оформлять различные документы.

Такую статистику 26 сентября опубликовала общественная организация «Донбасс SOS». Для кого-то такие поездки оказались последними. По статистике, на блокпостах от инфарктов, инсультов и других болезней ежегодно умирают около 30 человек. С некоторыми (а эту статистику уже никто не учитывает) смертельные приступы случаются уже после возвращения.

Статистика жертв, подорвавшихся на минах при съезде на обочину у КПП или вышедших в поле в поисках санитарных мест, вообще не приводится, но каждую неделю становится известно о подобных трагических случаях.

U.S. Army Europe ВСУ

Корреспондент ИА REGNUM решил выяснить, насколько опасны для людей из различных категорий эти «туристические» поездки на Украину, сколько денег оседает каждый раз в карманах украинских чиновников, как наживаются на пенсионерах Донбасса транспортники, работники социальных служб, пенсионных фондов.

«Очереди страшнее обстрелов, никому не пожелаю здесь оказаться»

Только за прошлые сутки четыре КПВВ «Марьинка», «Гнутово», «Майорск» и «Новотроицкое» пересекли 4,8 тысяч автомобилей и 36,5 тысяч человек. Это огромный поток, который не уменьшается уже продолжительное время. Поездка на ту сторону начинается для жителя ДНР с пропуска, который можно заказать на Украине и получить по интернету. Говорят, если пропуск получен, человек может свободно пересечь линию разграничения, но на практике так происходит не всегда, и бывают случаи, что людей арестовывают и уводят в неизвестном направлении уже с пропусками.

Стоимость проезда на автотранспорте (а часто дорога на Украину для жителя ДНР состоит из двух переездов и пешего перехода, который составляет иногда несколько километров) гораздо дороже, чем она была до войны, и дороже, чем по территории Украины или ДНР. Вот что рассказал один из «туристов», которому часто приходится путешествовать на ту сторону:

«Попасть из ДНР на Украину через КВПП «Майорск» и «Зайцево» можно следующим образом: от Южного автовокзала ходят автобусы до Майорска (6:20, 7:00, 7:30, 8:00), стоимость 200 рублей. При этом из-за того, что дорога с утра перегорожена ночующими и льготниками, будьте готовы, что до Майорска не довезут. И пару километров придется идти пешком.

Пешую очередь видно издалека — в последние дни она достигает гигантских размеров. Среднее время «стояния» в очереди последнюю неделю — 5 часов. Периодически к пешей очереди подъезжает автобус «Майорск — Артемовск» и забирает первых 40—70 человек. Стоит 30 гривен (около ста рублей). На посадке документы и вещи не проверяют. На этом автобусе доезжаете до Зайцевского блокпоста. Там все выходят из автобуса с вещами и становятся в очередь на проверку пропуска. Досмотр вещей происходит здесь же, до проверки пропуска. Досматривают выборочно, далеко не всех. Если база «зависает» (здесь это случается регулярно), пропускают с бумажными пропусками, владельцы электронных вынуждены ждать».

Как показывает практика, на КПВВ «Новотроицкое» очереди всегда меньше, поскольку пеший переход составляет более трех километров.

Но 100 или 200 рублей за проезд на сравнительно небольшое расстояние — это почти даром. При этом транспортники наживаются на вынужденных «туристах»: если ты не хочешь ночевать на блокпосту, а то и того хуже — попасть под случайный обстрел, придется заплатить, чтобы поскорее попасть в пункт назначения.

Читайте также: ДНР сообщает о расстреле женщины с ребенком украинскими военными

U.S. Army Europe ВСУ

Как свидетельствуют сами граждане, за 200—300 гривен тебя могут поставить в очередь на льготный проезд. Иногда просят 500. Затем, как пример, за «быстро проехать» из Горловки в Бахмут (расстояние около 40 километров) водители просят 500 гривен, военные, которые тоже промышляют этим видом бизнеса, — до 1000 гривен. Иногда люди соглашаются, в противном случае придется ночевать под открытым небом.

«Эти очереди страшнее обстрелов. Никому не пожелаю здесь оказаться, — говорит жительница Горловки Ольга Петровна Жукова. — Но у меня на той стороне дети и внуки, вот и путешествую туда и назад. Каждый раз не знаешь, доедешь или нет».

Дончанка Лариса Иосифовна Б. недавно оформляла пенсию в Мариуполе бывшей Донецкой области. Вот что она рассказала:

«Дорога стоит до 800 рублей в один конец. До войны билет стоил менее 100 рублей по курсу. Затем нужно снять где-то жилье. Даже за халупу без воды с удобствами на улице нужно выложить 90—100 гривен в сутки. А практика показывает, что на оформление выплат уходит недели две. Жилье с удобствами — от 200 гривен в сутки. Далее начинается хождение по мукам — социальная служба, пенсионный фонд, банк. А после нужно пройти несколько проверок. Если человека не окажется на месте своего нового проживания, он тут же лишается всех своих законных выплат. Обычно работники соцслужбы оставляют записку, и ты должен в течение трех дней явиться на проверку. Понятно, что люди всё время не живут на съемных квартирах, поскольку нет на это денег. Но иногда их не бывает и на постоянные путешествия из ДНР на Украину и обратно. Всё делается для того, чтобы не платить».