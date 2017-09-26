Нижний Новгород, 26 сентября, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Валерий Шанцев пообещал «переживать за Нижегородскую область», но уже в новом статусе. В обращении, опубликованном Шанцевым в своем блоге, теперь уже бывший губернатор отмечает, что «прикипел к региону».

Андрей Репин ИА REGNUM Валерий Шанцев на заседании Законодательного собрания Нижегородской области

«Вроде бы менять работу — естественно. Но как? Если прикипел к региону, если ко многим проектам относишься как к детям — вкладываешь душу, ставишь на крыло. И в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в медицине, и в образовании, и в дорожном строительстве, и в других областях. А потом понимаешь, что дети, пожалуй, уже подросли и многое умеют. И пришло время перевернуть страницу», — пишет Шанцев.

«День волнительный, даже очень. Все-таки 12 лет вместе. Буду, как и раньше, переживать за любимую Нижегородскую область. Но уже в новом качестве», — отметил глава региона.

О новой должности экс-губернатора пока ничего не известно. В указе президента о каком-то новом назначении ничего не говорится.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября 2017 года Валерий Шанцев уволен с занимаемой должности по собственному желанию. Указ об увольнении Шанцева подписан президентом России Владимиром Путиным.

Этим же указом временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области назначен Глеб Никитин. Он будет исполнять обязанности губернатора до выборов нового главы региона, которые должны пройти осенью 2018 года.