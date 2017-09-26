Нижний Новгород, 26 сентября, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Интрига с отставкой губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева завершена. Он официально уволен с занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Андрей Репин ИА REGNUM Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев вышел из регионального Заксобрания и ушел прямо в отставку

Указ об увольнении Шанцева подписан президентом России Владимиром Путиным.

«В связи с заявлением Губернатора Нижегородской области Шанцева В.П. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю: Принять отставку Губернатора Нижегородской области Шанцева В.П. по собственному желанию», — говорится в документе.

Этим же указом временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области назначен Глеб Никитин. Он будет исполнять обязанности губернатора до выборов нового главы региона, которые должны пройти осенью 2018 года.

Глеб Никитин родился в Ленинграде в 1977 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит» и юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Юриспруденция».

C 1999 по 2004 год работал в Комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. С 2004 по 2012 — в Росимуществе на должностях начальника управления имущества организаций коммерческого сектора и заместителя руководителя агентства. С декабря 2011 года по июнь 2012 года Никитин исполнял обязанности руководителя Росимущества.

В июле 2012 года он был назначен на должность заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации.

В экспертных кругах Никитина считают человеком Сергея Чемезова, являющегося на сегодня генеральным директором корпорации «Ростех».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Валерий Шанцев был назначен губернатором Нижегородской области в августе 2005 года. Его кандидатуру на рассмотрение регионального парламента внес президент РФ Владимир Путин.

Андрей Репин ИА REGNUM Валерий Шанцев на заседании нижегородского Заксобрания. О его отставке станет известно через час

В 2010 году президент РФ Дмитрий Медведев вновь внес на рассмотрение нижегородского Заксобрания кандидатуру Шанцева для наделения его полномочиями губернатора. Депутаты кандидатуру согласовали.

Весной 2014 года Шанцев впервые добровольно подал в отставку с поста губернатора, но лишь для того, чтобы осенью того же года принять участие во всенародных выборах губернатора. Выборы он выиграл, набрав более 86% голосов избирателей.