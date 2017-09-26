Ереван, 26 сентября, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Жизнь показала, что без атомной энергетики нельзя обеспечить энергетический баланс Армении, считает председатель Союза промышленников и предпринимателей Армении Вазген Сафарян. По его словам, все разговоры о возможности замещения мощностей атомной электростанции альтернативными источниками генерации — всего лишь разговоры.

Texnic.livejournal.com Армянская АЭС

«Речь идет всего лишь об альтернативной энергетике, развитие которой необходимо, но ветер или солнце, в отличие от атома, никогда не будут базисными. Никогда не следует сбрасывать со счетов и достаточно низкий тариф на электроэнергию, производимую АЭС, что в нынешних социально-экономических условиях Армении крайне важно», — цитирует экономиста АрмИнфо.

В то же время он подчеркнул, что главным вопросом должно стать обеспечение должного уровня безопасности.

Комментируя вопрос об отсутствии упоминаний о строительстве нового блока Армянской АЭС в правительственной программе, он сказал, что о строительстве нового энергоблока следует говорить только после 2026 года.

При этом он напомнил, что в настоящее время на станции реализуется программа по продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС, согласно которой после модернизации блок сможет функционировать до конца 2026 года, обеспечивая потребителей электроэнергией по приемлемой цене. До указанного срока Армения должна определиться с вариантами строительства нового блока.

Вазген Сафарян подчеркнул, что атомная энергетика предусматривает и формирование целого научного кластера. Она способствует развитию науки и технологий.

Армянская АЭС, единственная в регионе, была введена в эксплуатацию в 1980 году. После спитакского разрушительного землетрясения работа станции была приостановлена. Повторный запуск АЭС состоялся в ноябре 1995 года. Два энергоблока станции оснащены российскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Первый энергоблок в настоящее время остановлен, а эксплуатационный ресурс второго, мощностью 400 Мвт, заканчивается в 2019 году. На долю ААЭС приходится до 45% от общей выработки электроэнергии.

В марте 2014 года правительство Армении приняло решение о продлении срока эксплуатации второго энергоблока на 10 лет — до 2026 года. Координацию проекта осуществляет дочерняя структура Госкорпорации «Росатом» — АО «Русатом Сервис». Окончание работ запланировано на 2019 год. Правительство Российской Федерации выделило Армении на эти цели государственный экспортный кредит на сумму $270 млн и грант в $30 млн. В марте 2015 года был создан Совместный координационный комитет (СКК) по реализации программы. До настоящего времени состоялось четыре заседания СКК.

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На консервации Армянской АЭС настаивают европейские партнеры Еревана. В частности, пункт о выводе из строя станции находится в повестке Армения — Евросоюз в рамках программы «Восточное партнерство».

Армянские политики утверждали, что в соглашении об Ассоциации с ЕС, которое власти Армении обсуждали в течение трех лет и в последний момент отказались подписать, был пункт, по которому Ереван брал на себя обязательство о закрытии АЭС. Согласно документу, власти Армении также должны были до 2020 года построить новую станцию.

Текст нового соглашения с ЕС, которое Ереван и Брюссель планируют подписать в ноябре, пока не разглашается, и до сих пор неизвестно, есть ли там пункт об Армянской АЭС.

Досрочное закрытие Армянской АЭС и вывод ее из эксплуатации по-прежнему остаются главной целью Евросоюза, представляя итоги доклада «Реализация Арменией программы ЕС «Восточное партнерство»: прогресс, зафиксированный в 2014 году, и предложения для действий», заявил в марте 2015 года глава делегации ЕС в Армении Траян Христя.

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Как ранее писало ИА REGNUM, ситуация вокруг Армянской АЭС показывает, что информационные атаки проектов «Росатома» во всех странах присутствия ведутся по одним лекалам. Атаку на строящуюся Островецкую АЭС в Белоруссии курируют литовские политики, дипломаты и СМИ. В случае с АЭС в Армении работа ведётся через СМИ Грузии, где начали появляться материалы об опасности продления срока эксплуатации станции.

Между тем позиция старшего партнера консалтинговой компании McKinsey & Company Степана Солженицына, высказанная в ходе выступления на форуме «Атомэкспо», вполне однозначна: «Продление срока службы АЭС на 10 лет позволит осуществить плавную модернизацию энергетического сектора Армении без существенного изменения рыночной конъюнктуры. За это время возможно определение параметров строительства новых современных блоков АЭС, а также планомерное развитие альтернативных источников энергии для диверсификации энергобаланса страны».

Понятное дело, что авторитетное мнение не станет препятствием для информационной истерики, а потому стоит свыкнуться с ещё одной «крайне опасной АЭС» в СНГ. По крайней мере в таком статусе она будет ходить до окончания работ по продлению, а затем передаст это звание АЭС, которую лишь собираются строить в Армении.

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