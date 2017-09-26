Тирасполь, 26 сентября, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Обладающая формально статусом нейтралитета Молдавия, несмотря на заявления президента Игоря Додона, на деле идет на сближение с Румынией, США и НАТО и при этом регулярно пытается давить на российских миротворцев в Приднестровье. Об этом заявил в эфире государственного Первого приднестровского телеканала депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов.

Army.mil Молдавия на учениях Rapid Trident-2017

«Идет планомерное укрепление военного сотрудничества между Кишиневом и Бухарестом. А также с западными евроатлантическими структурами. Это, действительно, правда. Тем более, что в настоящее время прозападное правительство и парламентское большинство доказало, что оно контролирует вооруженные силы. Тогда, как мы помним, на Украину, туда на учения, которые проводились под эгидой НАТО, туда поехали молдавские военнослужащие, несмотря на запрет президента Игоря Додона», — сказал парламентарий.

Присутствие Оперативной группы российских войск в Приднестровье, по его словам, не нравится не только Кишиневу, но и Западу. Особенно раздражают молдавскую сторону совместные учения российского контингента и приднестровской армии. Очередные такие учения прошли на минувшей неделе. «Россия здесь будет стоять до конца, как за свою территорию», — приводит телеканал слова директора Института актуальной экономики Никиты Исаева.

«Россия своих не бросает. И Приднестровье тому пример, — подхватывает эту мысль Первый приднестровский телеканал. — В республике проживают более 220 тысяч российских граждан».

Молдавия же, как отмечается в репортаже, ищет партнеров на Западе и пытается угодить Вашингтону. «США ради своих политических интересов и наращивания влияния не раз устраивали государственные перевороты. Американский след есть и в цветных революциях в Украине, Грузии. США готовы и войну развязать, если понадобится. Сейчас Америка наращивает влияние в Молдове. Но что будет с Кишиневом, если американский интерес угаснет?» — задается вопросом приднестровский официальный телеканал.

Авторы отмечают, что пока молдавское общество не может определиться, куда идти и с кем дружить, политическая элита Молдавии в этом вопросе, судя по всему, определилась. «И Приднестровью с Кишиневом не по пути. Результаты референдума 2006 года — тому подтверждение. Независимость и будущее с Россией», — подводит итог телеканал.