Вашингтон, 26 сентября, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Компания Twitter отказалась удалять сообщение президента США Дональда Трампа, способное спровоцировать войну с Северной Кореей, поскольку оно не нарушает правила социальной сети, сообщает The Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сообщение Трампа о том, что руководство КНДР «не долго еще будет с нами», было воспринято как объявление войны главой МИД КНДР.

«Мы применяем одни и те же правила ко всем учетным записям, и при оценке того, нарушает ли сообщение наши правила, мы рассматриваем несколько факторов», — заявила компания Twitter.

«Twitter привержен принципам транспарентности, и мы будем совершенствовать наши правила предоставления услуг. Мы по-прежнему будем придерживаться этих фундаментальных принципов», — добавили в компании.

Напомним, на фоне северокорейского кризиса глава Белого дома сделал ряд вопиющих заявлений в адрес Пхеньяна, в том числе с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН пригрозил КНДР «полным уничтожением».

Читайте также: Трамп ответил на выступление главы МИД КНДР в ООН