Москва, 26 сентября, 2017, 12:10 — ИА Регнум. В начале торгов 26 сентября рубль умеренно укрепляется, отыгрывая недавний подъем котировок нефти в область более чем двухлетних максимумов. При этом валюта демонстрирует устойчивость перед лицом внешних факторов: интерес к защитным активам поубавился, но бегство от рисков не ушло со сцены, но это не мешает российской валюте укреплять позиции, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

geralt Поток долларов

«Отодвинув ситуацию на Корейском полуострове на задний план, рубль старается воспользоваться преимуществом от налогового периода и роста цен на нефть. При этом некоторое улучшение настроений по доллару выступает в качестве своеобразного противодействующего фактора», — считает эксперт.

Спрос на американскую валюту стал проявляться по мере восстановления ожиданий относительно повышения ставки в декабре 2017 года. И если в дальнейшем чиновники Федрезерва продолжат подтверждать намерение ужесточить политику в третий раз до конца года, позиции доллара будут крепнуть, поскольку такой сценарий заложен в текущих ценах лишь на 60%, отметил он.

«Это фактор риска для российской валюты в более долгосрочной перспективе. Однако его влияние будет смягчено в случае продолжения ралли на рынке черного золота», — отметил Блинов.

Локально 25 сентября в сырьевом сегменте наблюдается коррекция, которая сдерживает более уверенное укрепление рубля. Участники рынка фиксируют прибыль на высоких уровнях, хотя перелома оптимистичных настроений не происходит, и после отката котировки могут продолжить развивать бычий импульс.

«Препятствием на пути к новым вершинам в краткосрочной перспективе могут стать данные по запасам энергоносителей в США, если отразят рост объемов. Однако рынок, скорее всего, быстро оправится в случае выхода негативной статистики», — полагает эксперт.

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