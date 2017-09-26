Афины , 26 сентября, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Совет Европы раскритиковал положение тысячи беженцев в греческих лагерях, пишет 26 сентября Der Spiegel.

un.org Беженцы

В отчете Комитета Совета Европы против пыток (ЕКПП) содержится информация о том, что условия, в которых пребывают несовершеннолетние дети без сопровождения взрослых и женщины с маленькими детьми, являются не только «негуманными», но и «унизительными», они являются опасными для здоровья всех беженцев.

Сообщается, что делегация ЕКПП посетила в апреле и июле 2016 года около 20 греческих лагерей, полицейские участки, пограничные посты и другие места, вблизи которых располагались беженцы.

В одном из лагерей на острове Лесбос представители делегации посетили 43 беженца, которые проживают в контейнере площадью 46 кв. метров, среди них женщины с младенцами.

В одном из лагерей, который был рассчитан на 1,5 тыс. человек, были размещены около 3 тыс. беженцев. Сам лагерь был огорожен колючей проволокой.

В лагере для мигрантов в Салониках беженцы живут в антисанитарных условиях: загрязненные палатки и контейнеры стали причиной появления у людей серьезных кожных заболеваний, некоторые болеют туберкулезом.

Особенно экспертов беспокоит ситуация с несовершеннолетними беженцами без сопровождения взрослых. В 2016 году среди трех тыс. зарегистрированных беженцев находились 500 беспризорников.

Врач делегации ЕКПП сообщил после осмотра некоторых беженцев, что многие из них подвергались жестокому обращению, на это указывают следы насилия.

Эксперты ЕКПП пришли к выводу, что греческие власти не заботятся об условиях проживания беженцев и допускают насилие в отношении них, несмотря на то, что Еврокомиссия выделила финансовую помощь на содержание мигрантов в размере €371 млн, которую до 2020 года планируется увеличить до €510 млн.